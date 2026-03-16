Графики отключения света 17 марта: где и когда не будет электроэнергии

В ряде регионов Украины 17 марта снова применят графики отключения света. Главная причина ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», местные облэнерго и ДТЭК.

В настоящее время в большинстве областей не планируется применять графики отключения. Также информация об отключении может изменяться.

График отключения света в Киеве и области

В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. По состоянию на 16 марта 20.30 известно, что график отключения не будет применен во всех очередях. В Киевской области тоже не применят графики отключений света.

График отключения света в Одесской области

Как сообщили в ДТЭК, 17 марта с 06:00 до 18:00 специалисты другой энергетической компании выполнят срочный ремонт оборудования. В настоящее время для безопасности работ будет обесточен Одесский район области, в частности, частично Одессу и пригород. Объекты критической инфраструктуры будут снабжены электроэнергией. В случае объявления воздушной тревоги время ремонта может быть продлено.

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Черкасской области

Известно, что в соответствии с командой НЭК «Укрэнерго» для промышленности и бизнеса Черкасской области 17 марта с 17:00 до 22:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОП).

Где не будут отключать свет

Отключений света в Волынской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Черновицкой областях пока не запланировано. В этих областях могут с 17.00 до 22.00 применить графики ограничения мощности (ГОП) для предприятий.

