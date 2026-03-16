- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
283
- Время на прочтение
2 мин
Графики отключения света 17 марта: где и когда не будет электроэнергии
Графики отключения света в Украине 17 марта — актуальная информация по областям.
В ряде регионов Украины 17 марта снова применят графики отключения света. Главная причина ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», местные облэнерго и ДТЭК.
В настоящее время в большинстве областей не планируется применять графики отключения. Также информация об отключении может изменяться.
График отключения света в Киеве и области
В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. По состоянию на 16 марта 20.30 известно, что график отключения не будет применен во всех очередях. В Киевской области тоже не применят графики отключений света.
График отключения света в Одесской области
Как сообщили в ДТЭК, 17 марта с 06:00 до 18:00 специалисты другой энергетической компании выполнят срочный ремонт оборудования. В настоящее время для безопасности работ будет обесточен Одесский район области, в частности, частично Одессу и пригород. Объекты критической инфраструктуры будут снабжены электроэнергией. В случае объявления воздушной тревоги время ремонта может быть продлено.
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:
График отключения света в Черкасской области
Известно, что в соответствии с командой НЭК «Укрэнерго» для промышленности и бизнеса Черкасской области 17 марта с 17:00 до 22:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОП).
Где не будут отключать свет
Отключений света в Волынской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Черновицкой областях пока не запланировано. В этих областях могут с 17.00 до 22.00 применить графики ограничения мощности (ГОП) для предприятий.
Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области.
Также Минэнерго Украины вводит новые правила работы энергосистемы.
Кстати, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.