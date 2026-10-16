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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Графики отключения света 17 октября: в каких областях не будет электроэнергии (обновлено)

В Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Где будут выключать свет и какие графики будут действовать в разных областях читайте дальше.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графики отключения света

Графики отключения света

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В субботу, 17 октября, в некоторых регионах Украины будут применены вынужденные ограничения потребления электроэнергии: будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности.

ТСН собрал все подробности относительно графиков отключения света в Украине.

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области 17 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Харьковской области

В субботу, 17 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Ориентировочное время отключения света за очередями:
1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
4.1 10:30–12:00; 21:00-24:00
4.2 12:00–14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 14:00-17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 17 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению «Укрэнерго», 17 октября на протяжении всех суток в Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
1.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

1.2: 00:00 — 01:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1: 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.2: 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

3.1: 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

3.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

4.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.1: 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

6.2: 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Графики отключения света в Черниговской области

По указанию «Укрэнерго», 17 октября в Черниговской области будут действовать графики почасовых отключений:

Графики отключения света в Черниговской области

Графики отключения света в Черниговской области

Где введут ГОП

ГОП — это график ограничения потребления электрической мощности. По указанию «Укрэнерго», 17 октября в течение всех суток графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности будут действовать в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Эти ограничения не касаются населения, однако потребителей призывают использовать электроэнергию бережливо и не включать мощные приборы в пиковые часы с 16:00 до 20:00.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в России цинично заявили о начале масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

После атаки российских дронов повреждены магистральные сети в Ровенской области. Параллельно продолжаются восстановительные работы в Луцке, сети которого также получили серьезные повреждения из-за ночных обстрелов.

Также в Кременце Тернопольской области российский дрон попал в объект энергетики. О пострадавших пока не сообщается.

К слову, Сергей Корецкий заявил, что Киев оказался среди регионов с самой сложной ситуацией в энергосистеме, и должностные лица должны срочно изменить ситуацию.

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