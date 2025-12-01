Графики отключения света 2 декабря: какие ограничения будут действовать в Киеве и регионах

Отключение света / © ТСН

В Украине 2 декабря будут действовать графики почасовых отключений. Обновленная информация доступна жителям Киева и Киевщины, Сумщины, Харьковщины, Кировоградщины, Черкасщины, Ровенщины, Львовщины.

Какие графики отключения света будут действовать 2 декабря в Киеве и регионах — читайте в материале ТСН.ua.

Киев и Киевщина

В ДТЭК сообщили, какие графики отключений будут действовать 2 декабря в Киеве.

«Киев: графики отключений на 2 декабря», — говорится в сообщении.

Также обновили информацию об отключениях в Киевской области.

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Сумская область

В Сумском городском совете отметили, что завтра, 2 декабря, в области будут действовать графики почасовых отключений:

с 00:00 до 06:00 — 0,5 очереди

с 06:00 до 08:00 — 1,5 очереди

с 08:00 до 11:00 — 2,5 очереди

с 11:00 до 17:00 — 3 очереди

с 17:00 до 20:00 — 2,5 очереди

с 20:00 до 22:00 — 2 очереди

с 22:00 до 24:00 — 1 очередь

Харьковщина

«Харьковоблэнерго» сообщает: во вторник, 2 декабря, с 00:00 до 24:00 в области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Применяются одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:30–12:00; 17:00–22:00

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00–22:00

2.2 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00–22:00

3.1 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00

3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 11:00–15:30

4.2 11:00–15:30; 19:00–20:00

5.1 06:00–08:30; 15:30–19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 06:00-08:30; 12:00–19:00

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Кировоградщина

В «Кировоградоблэнерго» сообщили об отключении 2 декабря:

Очередь 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.1: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.2: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.1: 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22

Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Украинцам еще раз напомнили, что необходимо экономить электроэнергию и сознательно ее потреблять.

Черкасская область

Обновлены графики почасовых отключений на 2 декабря и в Черкасской области.

Как сообщает «Черкассыоблэнерго», часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Ровенщина

По данным Ровенской ОВА, во вторник, 2 декабря, будут действовать почасовые отключения электроэнергии:

подчерк 1.1. 14:00–18:00

подчерк 1.2. 12:00–16:00

подчерк 2.1. 10:00–14:00

подчерк 2.2. 10:00–14:00

подчерк 3.1. 14:00–17:00

подчерк 3.2. 14:00–18:00

подчерк 4.1. 16:00–20:00

подчерк 4.2. 17:00–20:00

подчерк 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00

подчерк 5.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00

подчерк 6.1. 08:00-12:00, 20:00-00:00

подчерк 6.2 10:00-14:00

«Обращаю внимание, это предварительно запланированный график. Он может изменяться в зависимости от корректировки доказанных лимитов», — подчеркнул глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Львовщина

В «Львовоблэнерго» сообщили, какие графики будут действовать 2 декабря.

Ранее сообщалось об ограничениях 2 декабря в Украине.

Да, будут действовать графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

«Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — предупредили украинцев.