Графики отключения света 2 ноября: "Укрэнерго" сообщило время и продолжительность ограничений

Отключение света 2 ноября будут в пиковые часы потребления

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о применении мер ограничения потребления электроэнергии в отдельных регионах Украины в воскресенье, 2 ноября. Причиной отключений являются значительные последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, нанесших критический ущерб энергообъектам страны. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленности.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем официальном Telegram-канале.

Графики отключений света для населения

Согласно официальному сообщению компании, графики почасовых отключений будут применяться в два основных промежутка времени, когда пиковая нагрузка на систему наибольшая:

С 08:00 до 11:00 утра

С 15:00 до 22:00 вечера

Объем применения ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди , уточнили в «Укрэнерго».

Ограничения для промышленных потребителей

Кроме бытовых потребителей, 2 ноября будут использованы и графики ограничения мощности для промышленности. Время применения этих мер совпадает с пиковыми часами для населения:

В «Укрэнерго» призывают граждан и предприятия отнестись к ситуации с пониманием, поскольку эти меры являются вынужденными шагами для балансировки работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий на фоне повреждений инфраструктуры.

Компания отдельно отмечает, что время и объем применения ограничений могут измениться . Это зависит от текущей ситуации в энергосистеме и потребностей балансировки, которые могут резко измениться.

В связи с этим потребителям рекомендовано следить за актуальной информацией об отключении на официальных страницах местных облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!», – призвали в «Укрэнерго».

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко объяснил, что защита энергетической инфраструктуры зависит от ПВО. Он объяснил, сколько массированных атак еще может выдержать Украина и как оградить энергетическую инфраструктуру от обстрелов РФ.