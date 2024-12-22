Графики отключения света 23 декабря: энергетики сообщили об изменениях

Электроэнергия есть, потому отключений не планируют.

Отключение света в понедельник, 23 декабря, для бытовых потребителей не прогнозируется.

Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" через приложение "Киев Цифровой".

"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и возможных отключения света 23 декабря 2024 года.

"Электроэнергии достаточно, потому завтра отключений не планируется", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали продолжать помогать энергетикам, в частности, не используя электроприборы в огромном количестве с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00.

Поскольку ситуация в энергосистеме Украины позволяет не вводить графики отключений для украинцев, ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не сообщают об этом на своих страницах в Telegram. Делают они это "из соображений безопасности", однако как только ситуация потребует вновь выключать свет для граждан или бизнеса, об этом будет сообщено дополнительно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СВЕТ будут выключать по-новому! В Украине новые графики отключения света! Что изменилось?

Ранее уже сообщалось о новых графиках отключения света в Украине.

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