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Дата публикации
Категория
Украина
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Графики отключения света 24 октября: в каких областях не будет электроэнергии

В ряде областей Украины снова будут действовать графики отключения света. Какие регионы попали в список и когда не будет электроэнергии — читайте дальше.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В нескольких областях Украины 24 октября снова будут вводить графики отключения света для бизнеса и населения. Причина — последствия российских атак на энергосистему.

ТСН собрал информацию о графиках отключения света по областям.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:

Группа 1: 04:30-08:00, 14:00-17:30
Группа 2: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 3: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 4: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 5: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 6: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 7: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 8: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30
Группа 9: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00
Группа 10: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00
Группа 11: 01:30-05:00, 13:00-16:30
Группа 12: 03:00-06:30, 13:30-17:00
Группа 13: 04:30-08:00, 14:00-17:30
Группа 14: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 15: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 16: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 17: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 18: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 19: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 20: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30
Группа 21: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00
Группа 22: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00
Группа 23: 01:30-05:00, 13:00-16:30
Группа 24: 03:00-06:30, 13:30-17:00
Группа 25: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 27: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 28: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30
Группа 29: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00
Группа 30: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00
Группа 31: 01:30-05:00, 13:00-16:30
Группа 32: 03:00-06:30, 13:30-17:00
Группа 33: 04:30-08:00, 14:00-17:30
Группа 34: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 35: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 36: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 37: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 39: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 40: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30
Группа 41: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00
Группа 42: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00
Группа 43: 01:30-05:00, 13:00-16:30
Группа 44: 03:00-06:30, 13:30-17:00
Группа 45: 04:30-08:00, 14:00-17:30
Группа 46: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 47: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 48: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 49: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Группа 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Группа 51: 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 52: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30
Группа 53: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00
Группа 54: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00
Группа 55: 01:30-05:00, 13:00-16:30
Группа 56: 03:00-06:30, 13:30-17:00
Группа 57: 04:30-08:00, 14:00-17:30
Группа 58: 06:00-09:30, 15:00-18:30
Группа 59: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 60: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 24 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 24 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго»:

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 24 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
1.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Черниговской области.

на  Черниговщине 24 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 24 октября в Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений:

  • 06:00 — 08:00 — 1 очередь

  • 08:00 — 22:00 — 2 очереди одновременно

  • 22:00 — 23:59 — 1 очередь

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Харьковской области

В субботу, 24 октября, с 06.00 до 24.00 в Харьковской области будут действовать графики отключения света. Ориентировочное время отсутствия света за очередями (с учетом переключений):
1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 24 октября, в некоторых областях Украины снова будут отключать свет. Ограничения будут касаться как предприятий, так и обычных потребителей.

Ранее сообщалось, при сильных морозах продолжительность отключений света может существенно возрасти. Энергетик назвал регионы, где риск блекаута самый высокий, и объяснил, удастся ли сохранить отопление в домах.

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