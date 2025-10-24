- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 1249
- Время на прочтение
- 2 мин
Графики отключения света 24 октября в Украине: данные по регионам
Узнайте, когда именно в вашем регионе будут применены ограничения электроснабжения.
В ряде областей Украины 24 октября будут действовать графики почасовых отключений света. В частности, речь идет о Киеве и области, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Об этом сообщили ДТЭК и региональные облэнерго.
Графики отключения света в Киеве 24 октября
Графики отключения света Киевская область
Графики отключения света Днепропетровская область
Отключения света в Запорожской области
Согласно команде «Укрэнерго», с 07:00 до 23:00 в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будут отключаться полторы очереди.
Когда не будет света по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение:
1.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00
1.2: 09:00 — 12:30
2.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00
2.2:19:30 — 23:00
3.1: 12:30 -16:00
3.2: 12:30 — 16:00
4.1: 12:30 — 16:00
4.2: не выключается
5.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
5.2: 16:00 — 19:30
6.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
6.2: 06:30 -09:00
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочередям) можно посмотреть на сайте АО «Запорожьеоблэнерго».
Также с 07:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Отключения света в Харьковской области
По указанию «Укрэнерго» 24 октября с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Будут применяться 1,5 очереди отключений. Перечень адресов по очередям — в сообщении.
Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Отключения света в Черниговской области
«Черниговоблэнергео» опубликовало график почасовых отключений света на 24 октября. Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому жителей региона призвали следить за официальными ресурсами облэнерго.
Отключения света в Сумской области
Графики почасовых отключений 24 октября в Сумской области будут действовать с 07:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди. Узнать свою очередь/подочередь можно на сайте АО «Сумыоблэнерго».
Отслеживать изменения ГПО можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
В течение суток графики почасовых отключений могут меняться, в зависимости от ситуации в энергетической системе Украины.
Отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 24 октября графики почасовых отключений света будут применены с 7:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди. Перечень адресов здесь.
К слову, глава подкомитета парламента по энергетике Михаил Бондар прогнозирует «очень большой риск», что в Украине уже в декабре-январе не будет хватать газа, и утверждает, что отопительный сезон «под очень большим знаком вопроса».