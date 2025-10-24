Графики отключения света 24 октября в Украине: данные по регионам

График отключения света

В ряде областей Украины 24 октября будут действовать графики почасовых отключений света. В частности, речь идет о Киеве и области, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщили ДТЭК и региональные облэнерго.

Графики отключения света в Киеве 24 октября

Графики отключения света Киевская область

Графики отключения света Днепропетровская область

Отключения света в Запорожской области

Согласно команде «Укрэнерго», с 07:00 до 23:00 в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будут отключаться полторы очереди.

Когда не будет света по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение:

1.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

1.2: 09:00 — 12:30

2.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

2.2:19:30 — 23:00

3.1: 12:30 -16:00

3.2: 12:30 — 16:00

4.1: 12:30 — 16:00

4.2: не выключается

5.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

5.2: 16:00 — 19:30

6.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.2: 06:30 -09:00

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочередям) можно посмотреть на сайте АО «Запорожьеоблэнерго».

Также с 07:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Отключения света в Харьковской области

По указанию «Укрэнерго» 24 октября с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Будут применяться 1,5 очереди отключений. Перечень адресов по очередям — в сообщении.

Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Отключения света в Черниговской области

«Черниговоблэнергео» опубликовало график почасовых отключений света на 24 октября. Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому жителей региона призвали следить за официальными ресурсами облэнерго.

Отключения света в Сумской области

Графики почасовых отключений 24 октября в Сумской области будут действовать с 07:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди. Узнать свою очередь/подочередь можно на сайте АО «Сумыоблэнерго».

Отслеживать изменения ГПО можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

В течение суток графики почасовых отключений могут меняться, в зависимости от ситуации в энергетической системе Украины.

Отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 24 октября графики почасовых отключений света будут применены с 7:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди. Перечень адресов здесь.

К слову, глава подкомитета парламента по энергетике Михаил Бондар прогнозирует «очень большой риск», что в Украине уже в декабре-январе не будет хватать газа, и утверждает, что отопительный сезон «под очень большим знаком вопроса».