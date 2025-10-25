ТСН в социальных сетях

Графики отключения света 26 октября в Киеве: сколько часов не будет электричества

Компания ДТЭК опубликовала график отключений электричества для всех очередей в Киеве в воскресенье, 26 октября.

Отключение света

ДТЭК обнародовала графики отключений света в Киеве 26 октября / © ТСН.ua

В связи с необходимостью стабилизации энергосистемы в воскресенье, 26 октября в Киеве будут продолжать действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Оператор ДТЭК опубликовал детальное расписание, по которому свет будет отсутствовать для разных очередей потребителей.

График отключений по очереди на 26 октября

Согласно обнародованным графикам, отключения электроэнергии для жителей Киева 26 октября будут происходить по следующему графику, разделенному на очереди:

Первая очередь:

  • 1.1 очередь: свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:30 .

  • 1.2 очередь: свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00 .

Вторая очередь:

  • 2.1 очередь: Свет будет весь день .

  • 2.2 очередь: Свет будет весь день .

Третья очередь:

  • 3.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00 .

  • 3.2 Очередь: Свет будет весь день .

Четвертая очередь:

  • 4.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 17:30 до 20:30 .

  • 4.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 17:30 до 22:00 .

Пятая очередь:

  • 5.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:30 .

  • 5.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00 .

Шестая очередь:

  • 6.1 Очередь: Свет будет весь день .

  • 6.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 12:00 .

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать", - говорится в сообщении ДТЭК.

Оператор призывает жителей делиться информацией с родственниками и друзьями.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что завтра, 26 октября, графики отключений в отдельных регионах будут применяться с 09:00 до 22:00.

