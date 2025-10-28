ТСН в социальных сетях

52
2 мин

Графики отключения света 28 октября: данные по областям

Отключения электроэнергии 28 октября охватили 10 регионов Украины.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине / © ТСН

В Украине для части областей 28 октября применяются графики отключений света. Так, отключения электроэнергии ожидаются в Киеве и 10 областях.

Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго.

Графики отключений света в Киеве

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графики отключений света в Киевской области

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графики отключений света в Днепропетровской области

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Отключения света в Житомирской области

«Житомроблэнерго» сообщило, что 28 октября в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

  • для бытовых потребителей с 08:00 до 22:00 — графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей;

  • для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 — графики ограничения мощности.

С графиками почасовых отключений электроэнергии можно ознакомиться на сайте.

Отключения света в Черниговской области

«Черниговоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений (ГПО) света, который будет действовать в Черниговской области 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Отключения света в Сумской области

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Сумской области будут действовать такие графики почасовых отключений света:

  • с 08:00 до 11:00 — в объеме 2 очередей;

  • с 11:00 до 16:00 — в объеме 1 очереди;

  • с 16:00 до 19:00 — в объеме 2 очередей;

  • с 19:00 до 22:00 — в объеме 1 очереди, в соответствии с командой НЭК «Укрэнерго».

Отключения света в Черкасской области

В «Черкассыоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Черкасской области с 08:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений света.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям):

  • 1.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

  • 1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

  • 2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

  • 2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

  • 3.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00

  • 3.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00

  • 4.1 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00

  • 4.2 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00

  • 5.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

  • 5.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

  • 6.1 14:00 — 16:00

  • 6.2 14:00 — 16:00

Отключения света в Полтавской области

В «Полтаваоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Полтавской области график почасовых отключений света будет применен:

  • с 8:00 до 11:00 — 2 очереди,

  • с 11:00 до 16:00 — 1 очередь,

  • с 16:00 до 19:00 — 2 очереди,

  • с 19:00 до 22:00 — 1 очередь.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Отключения света в Кировоградской области

В «Кировоградоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Кировоградской области будет действовать такой график почасовых отключений света:

  • Очередь 1.1: 08-10, 16-18

  • Очередь 1.2: 08-10, 16-18

  • Очередь 2.1: 08-10, 16-18

  • Очередь 2.2: 08-10, 16-18

  • Очередь 3.1: 10-11, 18-20

  • Очередь 3.2: 10-11, 18-20

  • Очередь 4.1: 10-12, 18-19

  • Очередь 4.2: 10-12, 18-19

  • Очередь 5.1: 12-14, 20-22

  • Очередь 5.2: 12-14, 20-22

  • Очередь 6.1: 14-16

  • Очередь 6.2: 14-16

Отключения света в Харьковской области

«Харьковоблэнерго» сообщило, что 28 октября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Выключаться будут одновременно:

  • 08:00-11:00 — 2 очереди,

  • 11:00-16:00 — 1 очередь,

  • 16:00-19:00 — 2 очереди,

  • 19:00-22:00 — 1 очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00

  • 1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00

  • 2.1 08:00-12:00

  • 2.2 08:00-12:00

  • 3.1, 3.2 — не отключаются

  • 4.1 12:00-16:00

  • 4.2 12:00-16:00

  • 5.1 16:00-19:00

  • 5.2 16:00-19:00

  • 6.1 16:00-19:00

  • 6.2 16:00-19:00

Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Отключения света в Запорожской области

«Запорожьеоблэнерго» проинформировало, что 28 октября в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений света. Одновременно будут отключаться:

  • с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00 — две очереди,

  • с 11:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00 — одна очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом времени на переключение):

  • 1.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

  • 1.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

  • 2.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30

  • 2.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30

  • 3.1, 3.2: не выключаются

  • 4.1: 11:00 — 14:30

  • 4.2: 11:00 — 14:30

  • 5.1: 15:30 — 18:00

  • 5.2: 15:30 — 18:00

  • 6.1: 14:30 — 18:00

  • 6.2: 14:30 — 18:00

К слову, 27 октября «Черниговоблэнерго» сообщило, что из-за российского обстрела в Корюковском районе был поврежден важный энергообъект.

52
