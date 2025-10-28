- Дата публикации
Графики отключения света 28 октября: данные по областям
Отключения электроэнергии 28 октября охватили 10 регионов Украины.
В Украине для части областей 28 октября применяются графики отключений света. Так, отключения электроэнергии ожидаются в Киеве и 10 областях.
Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго.
Графики отключений света в Киеве
Графики отключений света в Киевской области
Графики отключений света в Днепропетровской области
Отключения света в Житомирской области
«Житомроблэнерго» сообщило, что 28 октября в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
для бытовых потребителей с 08:00 до 22:00 — графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей;
для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 — графики ограничения мощности.
С графиками почасовых отключений электроэнергии можно ознакомиться на сайте.
Отключения света в Черниговской области
«Черниговоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений (ГПО) света, который будет действовать в Черниговской области 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.
Отключения света в Сумской области
В «Сумыоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Сумской области будут действовать такие графики почасовых отключений света:
с 08:00 до 11:00 — в объеме 2 очередей;
с 11:00 до 16:00 — в объеме 1 очереди;
с 16:00 до 19:00 — в объеме 2 очередей;
с 19:00 до 22:00 — в объеме 1 очереди, в соответствии с командой НЭК «Укрэнерго».
Отключения света в Черкасской области
В «Черкассыоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Черкасской области с 08:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений света.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям):
1.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
3.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00
3.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00
4.1 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00
4.2 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00
5.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
5.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
6.1 14:00 — 16:00
6.2 14:00 — 16:00
Отключения света в Полтавской области
В «Полтаваоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Полтавской области график почасовых отключений света будет применен:
с 8:00 до 11:00 — 2 очереди,
с 11:00 до 16:00 — 1 очередь,
с 16:00 до 19:00 — 2 очереди,
с 19:00 до 22:00 — 1 очередь.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Отключения света в Кировоградской области
В «Кировоградоблэнерго» сообщили, что 28 октября в Кировоградской области будет действовать такой график почасовых отключений света:
Очередь 1.1: 08-10, 16-18
Очередь 1.2: 08-10, 16-18
Очередь 2.1: 08-10, 16-18
Очередь 2.2: 08-10, 16-18
Очередь 3.1: 10-11, 18-20
Очередь 3.2: 10-11, 18-20
Очередь 4.1: 10-12, 18-19
Очередь 4.2: 10-12, 18-19
Очередь 5.1: 12-14, 20-22
Очередь 5.2: 12-14, 20-22
Очередь 6.1: 14-16
Очередь 6.2: 14-16
Отключения света в Харьковской области
«Харьковоблэнерго» сообщило, что 28 октября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Выключаться будут одновременно:
08:00-11:00 — 2 очереди,
11:00-16:00 — 1 очередь,
16:00-19:00 — 2 очереди,
19:00-22:00 — 1 очередь.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00
1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00
2.1 08:00-12:00
2.2 08:00-12:00
3.1, 3.2 — не отключаются
4.1 12:00-16:00
4.2 12:00-16:00
5.1 16:00-19:00
5.2 16:00-19:00
6.1 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00
Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
Отключения света в Запорожской области
«Запорожьеоблэнерго» проинформировало, что 28 октября в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений света. Одновременно будут отключаться:
с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00 — две очереди,
с 11:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00 — одна очередь.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом времени на переключение):
1.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30
1.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30
2.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30
2.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30
3.1, 3.2: не выключаются
4.1: 11:00 — 14:30
4.2: 11:00 — 14:30
5.1: 15:30 — 18:00
5.2: 15:30 — 18:00
6.1: 14:30 — 18:00
6.2: 14:30 — 18:00
К слову, 27 октября «Черниговоблэнерго» сообщило, что из-за российского обстрела в Корюковском районе был поврежден важный энергообъект.