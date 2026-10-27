Графики отключения света 28 октября: в каких регионах будут действовать ограничения (обновлено)

Отключение света / © ТСН.ua

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В среду, 28 октября, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Также ограничения будут введены для промышленных предприятий. Причина — повреждение энергетической инфраструктуры из-за массированных ударов РФ.

ТСН собрал детали о графиках отключений в регионах.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:

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Группа 1: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 2: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Группа 3: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Группа 4: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Группа 5: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Группа 6: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Группа 7: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Группа 8: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Группа 9: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Группа 10: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Группа 11: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 12: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 13: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 14: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Группа 15: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Группа 16: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Группа 17: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Группа 18: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Группа 19: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Группа 20: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Группа 21: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Группа 22: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Группа 23: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 24: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 25: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 26: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Группа 27: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Группа 28: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Группа 29: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Группа 30: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Группа 31: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Группа 32: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Группа 33: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Группа 34: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Группа 35: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 36: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 37: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 38: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Группа 39: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Группа 40: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Группа 41: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Группа 42: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Группа 43: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Группа 44: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Группа 45: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Группа 46: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Группа 47: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 48: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 49: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 50: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Группа 51: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Группа 52: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Группа 53: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Группа 54: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Группа 55: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Группа 56: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Группа 57: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Группа 58: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Группа 59: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 60: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Графики отключения света в Киевской области

В среду, 28 октября, в Киевской области ДТЭК сообщил о следующих графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 28 октября будут выключать свет по графику. Объем ограничений определила компания «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области 28 октября будут отключать свет с 06:00 до 24:00 по распоряжению «Укрэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения:

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1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

4.2 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

5.1 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 21:00

6.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

6.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Графики отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 28 октября в Полтавской области будут действовать графики отключений света:

06:00 — 10:00 — 1,5 очереди

10:00 — 15:00 — 2 очереди

15:00 — 21:00 — 2,5 очереди

21:00 — 23:59 — 1,5 очереди

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Житомирской области.

В Житомирской области 28 октября будут действовать ограничения потребления электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго»:

Графики отключения света на Житомирщине

Графики отключения света в Харьковской области

В Харьковской области 28 октября с 06:00 до 24:00 будут действовать графики отключений электроэнергии. График отключений по очередям:

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 15:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00

4.1 10:00-12:30; 19:30-23:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00

6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00

Графики отключения света на Черниговщине

По указанию НЭК «Укрэнерго», 28 октября в Черниговской области будет действовать график почасовых отключений (ГПО):

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Графики отключения света на Черниговщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 27 октября, в Украине также действуют графики почасовых отключений света. Ограничения были применены для жителей Киевщины, Сумщины, Черкасщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины и Житомирщины.

Ранее мы писали, что сверхсложная ситуация сложилась в Конотопе Сумской области. После атак врага город уже четвертые сутки испытывает серьезные проблемы с электроснабжением, а значительная его часть осталась без газа.

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