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Графики отключения света 28 октября: в каких регионах будут действовать ограничения (обновлено)
В Украине будут действовать графики почасовых отключений света в среду, 28 октября.
В среду, 28 октября, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Также ограничения будут введены для промышленных предприятий. Причина — повреждение энергетической инфраструктуры из-за массированных ударов РФ.
ТСН собрал детали о графиках отключений в регионах.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:
Группа 1: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Группа 2: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Группа 3: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Группа 4: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Группа 5: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Группа 6: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Группа 7: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Группа 8: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Группа 9: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Группа 10: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Группа 11: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Группа 12: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Группа 13: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Группа 14: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Группа 15: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Группа 16: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Группа 17: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Группа 18: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Группа 19: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Группа 20: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Группа 21: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Группа 22: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Группа 23: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Группа 24: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Группа 25: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Группа 26: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Группа 27: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Группа 28: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Группа 29: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Группа 30: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Группа 31: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Группа 32: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Группа 33: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Группа 34: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Группа 35: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Группа 36: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Группа 37: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Группа 38: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Группа 39: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Группа 40: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Группа 41: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Группа 42: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Группа 43: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Группа 44: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Группа 45: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Группа 46: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Группа 47: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Группа 48: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Группа 49: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Группа 50: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Группа 51: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Группа 52: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Группа 53: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Группа 54: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Группа 55: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Группа 56: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Группа 57: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Группа 58: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Группа 59: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Группа 60: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Графики отключения света в Киевской области
В среду, 28 октября, в Киевской области ДТЭК сообщил о следующих графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области.
В Сумской области 28 октября будут выключать свет по графику. Объем ограничений определила компания «Укрэнерго».
Графики отключения света в Черкасской области
В Черкасской области 28 октября будут отключать свет с 06:00 до 24:00 по распоряжению «Укрэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
4.2 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
5.1 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 21:00
6.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
6.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
Графики отключения света в Полтавской области
Из-за сложной ситуации в энергосистеме 28 октября в Полтавской области будут действовать графики отключений света:
06:00 — 10:00 — 1,5 очереди
10:00 — 15:00 — 2 очереди
15:00 — 21:00 — 2,5 очереди
21:00 — 23:59 — 1,5 очереди
Графики отключения света в Житомирской области.
В Житомирской области 28 октября будут действовать ограничения потребления электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго»:
Графики отключения света в Харьковской области
В Харьковской области 28 октября с 06:00 до 24:00 будут действовать графики отключений электроэнергии. График отключений по очередям:
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 15:00-19:30
2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00
4.1 10:00-12:30; 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00
6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00
Графики отключения света на Черниговщине
По указанию НЭК «Укрэнерго», 28 октября в Черниговской области будет действовать график почасовых отключений (ГПО):
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, 27 октября, в Украине также действуют графики почасовых отключений света. Ограничения были применены для жителей Киевщины, Сумщины, Черкасщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины и Житомирщины.
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