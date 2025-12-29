Графики отключения света 30 декабря: у кого и когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН

Завтра, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут применены графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК и региональные облэнерго.

По информации энергетиков, графики внедряются из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты. Поэтому в большинстве областей 30 декабря будут действовать графики почасовых отключений.

Отключение света 30 декабря во Львовской, Ровенской, Прикарпатье, Закарпатье и Волыни не запланировано.

Как сообщили в ДТЭК, в Одесской области не работают графики отключения света, из-за массированных атак РФ по энергосистеме области в течение октября-декабря. Ремонтные работы очень тяжелые и продолжаются уже несколько недель. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

Графики отключения света в Киеве

В столице графики отключения для правого и левого берега несколько отличаются. Известно, что на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения. А по информации ДТЭК на правом берегу Киева будут действовать следующие отключения:

Графики отключения света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключения света в Киеве. / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области

Завтра, 30 декабря, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго». В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины. Теперь известно о следующих графиках отключения:

Графики отключения света в Сумской области.

График отключения света в Житомирской области

В Житомирской области введут следующие графики отключения:

График отключения света в Житомирской области

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области будут применены графики ограничения потребления электрической мощности (ГОП) с 0:00 до 23:59 30 декабря 2025 в объеме 5 очередей. График отключения будет выглядеть так:

Графики отключения света в Полтавской области

График отключения света в Харьковской области

Во вторник, 30 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00–22:30

1.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00–22:30

2.1 00:00–01:30; 12:00-15:30; 19:00–22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30-15:30; 19:00–22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

3.2 00:00–05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00–12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00

Графики отключения света в Запорожской области

30 декабря по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Тернопольской области

По указанию НЭК «Укрэнерго» с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы завтра, 30 декабря, для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Хмельницкой области

Электроэнергия в почерк будет отсутствовать в следующие часы:

подчерк 1.1 — с 12:00 до 16:00;

подчерк 1.2 — с 10:00 до 14:00;

подчерк 2.1 — с 10:00 до 14:00;

подчерк 2.2 — с 08:00 до 12:00;

подчерк 3.1 — с 06:00 до 10:00;

подчерк 3.2 — с 06:00 до 10:00;

подчерк 4.1 — с 20:00 до 24:00;

подчерк 4.2 — с 18:00 до 22:00;

подчерк 5.1 — с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00;

подчерк 5.2 — с 16:00 до 20:00;

подчерк 6.1 — с 14:00 до 18:00;

подчерк 6.2 — с 14:00 до 18:00.

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области применят на завтра такие графики отключения:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области предварительный прогноз по применению ГБО на 30 декабря в разрезе подчерк выглядит так:

Предварительный прогноз по применению ГБО на ВТОРНИК, 30 декабря. Почасовые графики будут действовать с 06:00 до 23:59.

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 — 11:00 — 14:30;

1.2 — 14:30 — 18:00;

2.1 — 11:00 — 14:30;

2.2 — 05:30 — 07:30; 18:00 — 21:30;

3.1 — 14:30 — 18:00;

3.2 — 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;

4.1 — 14:30 — 18:00;

4.2 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;

5.1 — 05:30 — 07:30;

5.2 — 11:00 — 14:30;

6.1 — 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;

6.2 — 18:00 — 21:30.

График отключения света в Черкасской области

Черкасской области 30 декабря по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК «Укрэнерго», 30 декабря будет действовать такой график почасовых отключений (ГПО).

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 30.12.2025 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Кировоградской области

Напомним, во вторник, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

В Киевской области продолжается круглосуточная ликвидация последствий массированного обстрела, который произошел в минувшую субботу. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области.