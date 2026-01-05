Графики отключения света 6 января: когда и у кого будут выключать электроэнергию

Графики отключения света / © ТСН.ua

Во вторник, 6 января, в Украине будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Все из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом сообщили компания ДТЭК и региональные облэнерго.

График отключения света в Киеве

По информации ДТЭК, отключение света завтра будут действовать для киевлян. В частности, применят следующие графики:

График отключения света в Киевской области

В Киевской области в Бориспольском районе области продолжаются экстренные отключения. Для других жителей области ДТЭК применит следующие графики отключения:

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине введут следующие графики отключения:

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за значительных повреждений энергообъектов отключение невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график. Поэтому в регионе действуют экстренные отключения, чтобы не допустить излишних аварий в поврежденной системе.

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз по применению ГБО на вторник, 6 января. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 17:30;

1.2 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30;

2.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

2.2 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;

3.1 — 05:30 — 07:30;

3.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;

4.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;

4.2 — 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;

5.1 — 12:30 — 17:30;

5.2 — 14:30 — 18:00;

6.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30;

6.2 — 14:30 — 18:00.

График отключения света в Закарпатской области.

На завтра в Закарпатье также будет действовать почасовые отключения:

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области применят следующие графики отключения:

График отключения света во Львовской области

График отключения света в Ровенской области

График почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области во вторник, 6 января:

подчерк 1.1. 13:00–17:00

подчерк 1.2. 14:00–17:00

подчерк 2.1. 00:00-04:00, 16:00-20:00

подчерк 2.2. 04:00-08:00, 16:00-20:00

подчерк 3.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00

подчерк 3.2. 08:00-12:00, 20:00-00:00

подчерк 4.1. 08:00-12:00

подчерк 4.2. 08:00-12:00

подчерк 5.1. 10:00–14:00

подчерк 5.2. 12:00–16:00

подчерк 6.1. 12:00–16:00

подчерк 6.2. 12:00–16:00

График отключения света в Волынской области

В Волынской области будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключаться с 00:00 до 24:00.

График отключения света в Ивано-Франковской области.

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области также применят графики отключения света:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Житомирской области

На 06.01.2026г. по команде НЭК «Укрэнерго» будет применено:

с 00:00 до 06:00 — 0,5 очереди

с 06:00 до 08:00 — 1,5 очереди

с 08:00 до 18:00 — 2,5 очереди

с 18:00 до 20:00 — 2,0 очередь

с 20:00 до 22:00 — 1,5 очереди

с 22:00 до 24:00 — 0,5 очереди

Применяют следующие графики отключения:

График отключения света в Житомирской области

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкой области будет действовать график почасовых отключений света. Электроэнергию будут выключать на протяжении всех суток от четырех до восьми часов в разных подчерках.

Об этом сообщили в Хмельницкоблэнерго.

График отключения света в Хмельницкой области.

График отключения света в Черкасской области

График отключения света на 6 января сообщили в облэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;

1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;

2.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;

2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

3.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00;

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00;

4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

5.1 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

5.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;

6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00.

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области будут выключать электричество по графику почасовых отключений. Об этом говорится на сайте Черновцыоблэнерго.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Сумской области

Завтра, 06 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 19:00–22:30

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:30

2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 19:00–20:00; 23:00-24:00

3.2 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 10:00–15:30; 23:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 10:00–15:30; 20:00-24:00

5.1 05:00–08:30; 15:30–19:00

5.2 06:00-08:30; 15:30–19:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 06.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-23

Очередь 4.1: 04-06, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:30 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

6.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области введут почасовые отключения света:

График отключения света в Полтавской области

Напомним, завтра, 6 января, в Украине будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее в «Укрэнерго» объяснили, почему в одних регионах отменили графики, а в других света нет.