Графики отключения света изменятся — в Украине вводятся новые правила ограничений электроэнергии

В Госэнергонадзоре говорят, что есть повод для оптимизма.

Завтра, 16 декабря, "Укрэнерго" вводит новые правила ограничений: шесть групп отключений делят на 12 подгрупп, что позволит выключать свет по графикам у половины группы, а не во всей сразу.

Об этом сказал глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко во время телемарафона 15 декабря.

Он рассказал о новых принципах применения графиков отключения света в Украине и как теперь будет работать система.

"Схема, которая на сегодняшний день вводится, действительно делится уже не на шесть, а на 12 групп. Шесть больших очередей и 12 групп. Это позволит оператору системы распределения моделировать отключение, то есть если нужно включать-отключить, тираж, полторы очереди, то не надо исключать два. И это позволит более гибко подходить к процессам именно такого отключения... Эта проблема появилась еще В 2022 году с началом обострений нашей энергетики, но активно об этом стали говорить еще в сентябре этого года, понимая, что нужно приходить к определенному элементу справедливости для всех украинцев», — отметил он.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы в каждой области отключения и графики, применяемые по своей модели, были тождественны.

Отметим, в ДТЭК говорят, что новые графики отключений света позволят иметь больше электроэнергии для населения. Они будут едины для всех регионов.

Когда начнут действовать новые правила отключения света

Новые графики начнут действовать с понедельника, 16 декабря. Они будут предусматривать разделение бывших шести групп отключений на 12 подгрупп.

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