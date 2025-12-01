Графики отключения света могут исчезнуть: эксперт назвал главное условие

Отключение света / © ru.freepik.com

Украинские бытовые потребители могут полностью избавиться от графиков отключения электроэнергии или перейти на «лайтовые» режимы, если Российская Федерация перестанет обстреливать энергетическую инфраструктуру.

Такое мнение высказал Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики в эфире Киев24.

По словам эксперта, несмотря на постоянную угрозу обстрелов, энергетическая ситуация может улучшиться благодаря подготовке бизнеса и увеличению импорта.

Дефицит и «лайтовые» графики

Станислав Игнатьев отмечает, что полная отмена графиков возможна только в условиях «чуда» — прекращения вражеских атак. Однако даже в случае новых ударов ситуация может быть контролируемой.

«Если не будет следующих обстрелов, такое чудо произойдет… В соответствии с этим мы можем максимально, как бытовые потребители, обычные граждане Украины, избавиться от графиков или остаться при дефиците электрической энергии, которая будет сохраняться где-то на уровне 4,2–4,6 ГВт-ч», — объяснил Станислав Игнатьев.

В таком случае украинцы могут оставаться без света по «лучшим» графикам: «по 2 часа утром, и, например, 4 часа с вечера». Эксперт считает, что население к этому адаптировалось и это спокойно переживет.

Бизнес разгружает энергосистему

По словам Игнатьева, значительную роль в стабилизации ситуации играет украинский бизнес, активно инвестирующий в собственную энергонезависимость. Эксперт добавляет, что крупные компании в течение прошлого года построили 1 ГВт новых мощностей. А за первое полугодие этого года добавили еще 1 ГВт. Это в основном солнечные электростанции с системами накопления электроэнергии и газопоршневые установки.

«О чем это говорит? Это бизнес заботится о своей энергонезависимости, бизнес заботится о том, чтобы клиенты чувствовали себя хорошо… И главное, что это разгружает нашу энергосистему. Вот на 2 ГВт разгружается наша энергосистема, чтобы у нас больше с вами была электрическая энергия», — добавил эксперт.

Эти мощности устанавливают обширные офисные и торговые центры, а также логистические терминалы.

Увеличение импорта из Европы

Игнатьев также отметил важность расширения возможностей для импорта электроэнергии из Европы.

«Дополнительно с сегодняшнего дня мы имеем возможность импортировать, то есть покупать дорогую достаточно электрическую энергию из Европы плюс 200 МВт-час. И суммарно мы уже в европейке можем покупать 2,3 ГВт-ч», — отметил специалист.

По его словам, эта импортируемая энергия поступает прежде всего в западные регионы. При условии, что враг не будет уничтожать объекты передачи, она сможет доходить до восточных городов, в частности, в Харьков.

Напомним, когда отключается электроэнергия, генератор становится спасением. Но даже мощное устройство имеет ограничение. Чтобы избежать повреждений и опасностей, нужно знать, что нельзя подключать к генератору.

Также сообщалось, что энергетики разъяснили причины неравномерного распределения электроэнергии по регионам Украины. Они опровергли распространенное мнение о возможности равномерного перераспределения света в любую часть страны.