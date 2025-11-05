Графики отключения света могут вскоре исчезнуть: эксперт назвал причину

Электроэнергия и отопление / © ТСН.ua

Графики отключения света в Украине могут уменьшиться или вообще исчезнут с началом отопительного сезона. Дело в том, что включение центрального отопления в домах снижает потребление электроэнергии.

Такое мнение директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал на брифинге 5 ноября.

"Как только поступает тепло, потребление электроэнергии уменьшается. Это повторяется каждый год. Поэтому можно ожидать, что ситуация постепенно будет улучшаться, а графики отключений станут мягче или даже совсем исчезнут. Но все зависит от того, насколько эффективными будут дальнейшие атаки РФ», — объяснил Харченко.

По его словам, наиболее уязвимыми являются удары по генерации электроэнергии и тепла, далее — по элементам высоковольтных сетей, которые остаются без достаточной защиты, а затем — по распределительным сетям.

«Распределительные сети, к сожалению, очень чувствительны, и поражение подстанции 110 кВ означает, что 60-80-100 тысяч людей в определенном регионе будут жить по графикам в две очереди. Да, питание восстановят в течение нескольких часов, но пока не будет восстановлен достаточный уровень пропускной способности системы, ограничения будут оставаться», — рассказал эксперт.

Харченко считает, что в этом году Украина, вероятно, столкнется не с масштабными общенациональными отключениями электроэнергии, а с многочисленными локальными аварийными ситуациями, которые будут возникать после атак или из-за невозможности физически передать электроэнергию в отдельные районы.

Он также отметил, что уровень подготовки к реагированию на последствия атак отличается по регионам.

«Есть облэнерго, где готовность очень высокая, отработан механизм ремонта, где лучше с защитой хотя бы первого уровня. В некоторых областях практически нет резервов оборудования, аварийные бригады недостаточно готовы. В правительстве это прекрасно видят», — отметил эксперт по энергетике.

Он также поддержал позицию главы правления «Укрэнерго» Виталия Зайченко, который призвал украинцев снизить температуру в домах и вместо чрезмерного обогрева использовать дополнительные средства утепления, чтобы помочь энергосистеме выдержать нагрузку.

«Зайченко абсолютно справедливо сказал, что давайте европеизироваться. Дополнительный свитер дома — это не катастрофа. Давайте думать о том, что общий комфорт и благосостояние будет зависеть от того, как вы у себя дома будете использовать электричество и тепло. Это на национальном уровне срабатывает», — подчеркнул Харченко.

Напомним, 24 октября нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключений света в Украине могут быть отменены на короткий срок (несколько дней или недель), но не исчезнут надолго. Ситуация постоянно меняется из-за ежедневных атак РФ на критическую инфраструктуру. Для восстановления поврежденных объектов энергетики вынуждены применять как плановые, так и аварийные графики отключений.