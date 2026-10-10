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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Графики отключения света на 11 октября: что сообщило "Укрэнерго"

«Укрэнерго» объявило графики отключений электроэнергии на 11 октября.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В некоторых регионах Украины 11 октября будут выключать свет как для населения, так и для бизнеса.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Причина ограничений — последствия российских атак на энергообъекты. По данным «Укрэнерго», расписание такое:

  • Для промышленности и бизнеса: с 15:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности.

  • Для всех категорий потребителей: с 16:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следите за обновлением на страницах местного облэнерго.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!».

Напомним, в субботу, 10 октября, в нескольких регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня.

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