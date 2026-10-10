Графики отключения света на 11 октября: что сообщило "Укрэнерго"

Отключение света / © ТСН.ua

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В некоторых регионах Украины 11 октября будут выключать свет как для населения, так и для бизнеса.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

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Причина ограничений — последствия российских атак на энергообъекты. По данным «Укрэнерго», расписание такое:

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Для промышленности и бизнеса: с 15:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей: с 16:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следите за обновлением на страницах местного облэнерго.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!».

Напомним, в субботу, 10 октября, в нескольких регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня.

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