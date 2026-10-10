- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключения света на 11 октября: что сообщило "Укрэнерго"
«Укрэнерго» объявило графики отключений электроэнергии на 11 октября.
В некоторых регионах Украины 11 октября будут выключать свет как для населения, так и для бизнеса.
Об этом сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Причина ограничений — последствия российских атак на энергообъекты. По данным «Укрэнерго», расписание такое:
Для промышленности и бизнеса: с 15:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности.
Для всех категорий потребителей: с 16:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следите за обновлением на страницах местного облэнерго.
«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!».
Напомним, в субботу, 10 октября, в нескольких регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня.