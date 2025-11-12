- Дата публикации
Графики отключения света на 13 ноября: Киев, Киевская область и Одесская область
Завтра в Украине снова будут выключать свет. Для столицы, Киевской и Одесской областей ДТЭК уже опубликовал графики отключений.
Из — за дефицита электроэнергии по всей Украине 13 ноября снова вводятся графики отключений света. В частности, уже известны графики для столицы, Киевской, Одесской областях.
Об этом сообщает ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения в Одесской области
Напомним, в Украине ситуация с электроснабжением может оставаться сложной еще около двух недель из-за возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре. Улучшение ожидается примерно в 20 числах ноября, однако даже тогда графики отключений электроэнергии продолжат действовать.
Ранее мы писали о том, что Укрэнерго обнародовало графики по Украине на 13 ноября и рассказало, какая ситуация в энергосистеме.