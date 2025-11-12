ТСН в социальных сетях

Графики отключения света на 13 ноября: Киев, Киевская область и Одесская область

Завтра в Украине снова будут выключать свет. Для столицы, Киевской и Одесской областей ДТЭК уже опубликовал графики отключений.

Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из — за дефицита электроэнергии по всей Украине 13 ноября снова вводятся графики отключений света. В частности, уже известны графики для столицы, Киевской, Одесской областях.

Об этом сообщает ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 13 ноября. / © ДТЕК

График отключения света в Киеве на 13 ноября. / © ДТЕК

График отключения света в Киеве на 13 ноября. / © ДТЕК

График отключения света в Киеве на 13 ноября. / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 13 ноября. / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 13 ноября. / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 13 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 13 ноября / © ДТЕК

График отключения в Одесской области

График отключения света на Одещине 13 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 13 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 13 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 13 ноября / © ДТЕК

Напомним, в Украине ситуация с электроснабжением может оставаться сложной еще около двух недель из-за возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре. Улучшение ожидается примерно в 20 числах ноября, однако даже тогда графики отключений электроэнергии продолжат действовать.

Ранее мы писали о том, что Укрэнерго обнародовало графики по Украине на 13 ноября и рассказало, какая ситуация в энергосистеме.

