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Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Графики отключения света на 18 октября: в каких регионах Украины будут выключать электроэнергию

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Украине продолжают ограничивать потребление электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Отключение света в Украине

Отключение света в Украине

Сегодня, 18 октября, ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса будут действовать во всех регионах Украины. Почасовые отключения света для всех категорий потребителей будут введены только в части областей.

Об этом сообщает «Укрэнерго». Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Графики отключения света 18 октября: какие ограничения запланированы

По информации энергетиков, в течение дня будут применяться два вида ограничений:

  • для промышленности и бизнеса — графики ограничения мощности во всех регионах Украины;

  • для всех категорий потребителей в части областей — графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

«Во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Отключение света в Киеве и Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения света на 18 октября для Киева и Киевской области. По распоряжению НЭК «Укрэнерго», сегодня в столице и Киевской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

/ © ДТЭК Киевские электросети

© ДТЭК Киевские электросети

/ © ДТЭК Киевские электросети

© ДТЭК Киевские электросети

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 18 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, определенными НЭК « Укрэнерго «.

/ © Укренерго

© Укренерго

Графики отключения света в Черниговской области.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» там будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в « Черниговоблэнерго «.

/ © Укренерго

© Укренерго

Ограничение электроэнергии в Запорожской области

В Запорожской области с 06:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме — пять очередей.

«Пока распоряжения по применению графиков почасовых отключений (ГПО) в Запорожской области не поступало», — говорится в сообщении « Запорожоблэнерго «.

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области сегодня, 18 октября, с 06:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроэнергии для каждой подчерки:

  • 1.1 — 06:00-08:00, 16:00-18:00;

  • 1.2 — 16:00-18:00, 22:00-24:00;

  • 2.1 — 14:00-16:00;

  • 2.2 — 14:00-16:00;

  • 3.1 — 12:00-14:00;

  • 3.2 — 12:00–14:00, 20:00–22:00;

  • 4.1 — 10:00–12:00, 20:00–22:00;

  • 4.2 — 10:00–12:00, 20:00–22:00;

  • 5.1 — 08:00-10:00, 18:00-20:00;

  • 5.2 — 08:00–10:00, 18:00–20:00;

  • 6.1 — 16:00-18:00;

  • 6.2 — 18:00-20:00, 22:00-24:00.

Для промышленности и бизнеса Черкасской области в этот же день с 06:00 до 24:00 также будут применяться графики ограничения мощности по команде НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений. Объем ограничений будет изменяться в течение дня:

  • 06:00–08:00 — 0,5 очереди;

  • 08:00–16:00 — одна очередь;

  • 16:00–22:00 — 1,5 очереди;

  • 22:00–24:00 — одна очередь.

/ © Укренерго

© Укренерго

Ограничение электроэнергии в Винницкой области

В Винницкой области 18 октября будут действовать графики ограничения мощности для небытовых потребителей. Соответствующую команду « Винницаоблэнерго » получило от диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго».

«Просим юридических потребителей с пониманием отнестись к введению вынужденных ограничений. Но обязательно их соблюсти», — призвали в «Винницаоблэнерго».

Ограничение электроэнергии в Тернопольской области

В Тернопольской области с 06:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

«Данные ограничения не касаются населения», — подчеркнули в сообщении " Тернопольоблэнерго «.

Жителей области призывают потреблять электроэнергию бережливо, особенно в часы пиковой нагрузки — с 16:00 до 22:00.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 17 октября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. Из-за удара без света осталась часть потребителей Кременецкого района.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла один из самых больших ударов по украинской энергетике, атаковав более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии. По его словам, оккупанты пытаются рассеять украинские резервы и возможности для восстановления.

Из-за последствий массированных атак «Укрэнерго» анонсировало на 18 октября ограничения для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59. В части областей в это же время предусмотрены повременные отключения для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

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