Графики отключения света на 21 августа: где и когда не будет электричества

Завтра, 21 августа, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 16:00 до 24:00.
Завтра, 21 августа, в Украине снова будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, в среду, 21 августа, с 16:00 до 18:00 часов и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений
С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.
Ранее в "Укрэнерго" ответили, хватит ли Украине электроэнергии осенью и зимой.
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