Графики отключения света на 22 ноября в Украине: когда не будет электроэнергии
Завтра по всей стране вводят графики почасовых отключений.
Завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины в течение целых суток будут применяться графики по ограничению потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных ракетно-дроновых атак России на ключевые энергетические объекты.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Как сообщили энергетики, ограничения необходимы для стабилизации работы энергосистемы, поскольку возможности отечественных электростанций значительно снизились из-за повреждений.
График применения ограничений на 22 ноября:
Графики почасовых отключений (ГПО): с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей.
Ограничение мощности (для промышленных потребителей): с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».
Напомним, в условиях массированных отключений электроэнергии, вызванных российскими обстрелами, власти Украины официально опровергли информацию о якобы экспорте электроэнергии в европейские страны.
Также сообщалось, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели.