ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5009
Время на прочтение
1 мин

Графики отключения света на 22 ноября в Украине: когда не будет электроэнергии

Завтра по всей стране вводят графики почасовых отключений.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины в течение целых суток будут применяться графики по ограничению потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных ракетно-дроновых атак России на ключевые энергетические объекты.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Как сообщили энергетики, ограничения необходимы для стабилизации работы энергосистемы, поскольку возможности отечественных электростанций значительно снизились из-за повреждений.

График применения ограничений на 22 ноября:

  1. Графики почасовых отключений (ГПО): с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей.

  2. Ограничение мощности (для промышленных потребителей): с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, в условиях массированных отключений электроэнергии, вызванных российскими обстрелами, власти Украины официально опровергли информацию о якобы экспорте электроэнергии в европейские страны.

Также сообщалось, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели.

Дата публикации
Количество просмотров
5009
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie