Графики отключения света на 22 ноября в Украине: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

Завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины в течение целых суток будут применяться графики по ограничению потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных ракетно-дроновых атак России на ключевые энергетические объекты.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Как сообщили энергетики, ограничения необходимы для стабилизации работы энергосистемы, поскольку возможности отечественных электростанций значительно снизились из-за повреждений.

Реклама

График применения ограничений на 22 ноября:

Графики почасовых отключений (ГПО): с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей. Ограничение мощности (для промышленных потребителей): с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, в условиях массированных отключений электроэнергии, вызванных российскими обстрелами, власти Украины официально опровергли информацию о якобы экспорте электроэнергии в европейские страны.

Также сообщалось, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели.