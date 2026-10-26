Графики отключения света на 27 октября: когда не будет электроэнергии

Отключение света

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Из-за российских атак на энергетику Украины во вторник, 27 октября, в ряде областей снова будут отключать свет.

ТСН собрал детали о графиках отключений в регионах.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:

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Группа 1: 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 2: 10:00-13:00, 17:00-20:30

Группа 3: 10:00-13:30, 17:30-21:00

Группа 4: 11:00-14:30, 18:00-21:30

Группа 5: 11:30-15:00, 18:30-21:30

Группа 6: 12:00-15:30, 19:00-22:00

Группа 7: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00

Группа 8: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00

Группа 9: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00

Группа 10: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 11: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 12: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Группа 13: 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 14: 10:00-13:00, 17:00-20:30

Группа 15: 10:00-13:30, 17:30-21:00

Группа 16: 11:00-14:30, 18:00-21:30

Группа 17: 11:30-15:00, 18:30-21:30

Группа 18: 12:00-15:30, 19:00-22:00

Группа 19: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00

Группа 20: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00

Группа 21: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00

Группа 22: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 23: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 24: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Группа 25: 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 26: 10:00-13:00, 17:00-20:30

Группа 27: 10:00-13:30, 17:30-21:00

Группа 28: 11:00-14:30, 18:00-21:30

Группа 29: 11:30-15:00, 18:30-21:30

Группа 30: 12:00-15:30, 19:00-22:00

Группа 31: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00

Группа 32: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00

Группа 33: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00

Группа 34: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 35: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 36: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Группа 37: 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 38: 10:00-13:00, 17:00-20:30

Группа 39: 10:00-13:30, 17:30-21:00

Группа 40: 11:00-14:30, 18:00-21:30

Группа 41: 11:30-15:00, 18:30-21:30

Группа 42: 12:00-15:30, 19:00-22:00

Группа 43: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00

Группа 44: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00

Группа 45: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00

Группа 46: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 47: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 48: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Группа 49: 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 50: 10:00-13:00, 17:00-20:30

Группа 51: 10:00-13:30, 17:30-21:00

Группа 52: 11:00-14:30, 18:00-21:30

Группа 53: 11:30-15:00, 18:30-21:30

Группа 54: 12:00-15:30, 19:00-22:00

Группа 55: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00

Группа 56: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00

Группа 57: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00

Группа 58: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 59: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 60: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 27 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 27 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго»:

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 27 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

3.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 21:00

5.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 21:00

6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

6.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

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Графики отключения света в Черниговской области.

В Черниговской области 27 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГПО:

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 27 октября в Полтавской области будут действовать графики отключений света:

06:00 — 10:00 — 1,5 очереди;

10:00 — 15:00 — 2 очереди;

15:00 — 21:00 — 2,5 очереди;

21:00 — 23:59 — 1,5 очереди.

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Харьковской области

Во вторник, 27 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО):

1.1 11:00–12:00; 19:00–22:30

1.2 08:30-12:00; 19:00–22:30

2.1 08:30–12:00; 19:00–21:00

2.2 08:30-12:00; 19:00–21:00

3.1 12:00–15:30; 22:30-24:00

3.2 12:00–15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 06:00–08:30; 15:30–19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:30–19:00

6.2 06:00-08:30; 15:30–19:00

Графики отключения света в Житомирской области

Во вторник, 27 октября, по указанию «Укрэнерго» в Житомирской области ограничат потребление света. С 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности промышленности и почасовые отключения для населения.

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Графики отключения света на Житомирщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, россияне ударили по энергетике Хмельнитчины: часть Каменец-Подольского района осталась без света, повреждены дома.

Ранее мы писали, что вечером 26 октября русский реактивный дрон атаковал Буковину. Из-за падения обломков повреждено объект энергетики, поэтому в области есть отключение света.

Также из-за атак РФ на энергетику Украины, 27 октября в части областей Украины вводят графики отключения света.

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