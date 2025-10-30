Графики отключения света на 31 октября: Киевщина, Днепропетровщина и Одесчина

Отключение света / © ТСН.ua

В пятницу, 31 октября, в трех крупных регионах Украины — Киевской, Днепропетровской и Одесской областях — в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения в Киеве

График отключений на 31 октября в Киеве. / © ДТЕК

График отключения в Киевской области

График отключения на Киевщине на 31 октября. / © ДТЕК

График отключения на Днепропетровщине

График отключения света 31 октября на Днепропетровщине / © ДТЕК

График отключения в Одесской области

График отключения 31 октября на Одещине / © ДТЕК

Напомним, из-за критической ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, во всех регионах Украины вводятся отключения света в течение суток.

Россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Против 30 октября враг избивал по Кировоградщине и Черниговщине. И массированный удар нанес по Янтарю на Прикарпатье.