ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

Графики отключения света на 31 октября: Киевщина, Днепропетровщина и Одесчина

Графики ограничения света на 31 октября будут действовать круглосуточно в трех областях.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В пятницу, 31 октября, в трех крупных регионах Украины — Киевской, Днепропетровской и Одесской областях — в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения в Киеве

График отключений на 31 октября в Киеве. / © ДТЕК

График отключений на 31 октября в Киеве. / © ДТЕК

График отключений на 31 октября в Киеве / © ДТЕК

График отключений на 31 октября в Киеве / © ДТЕК

График отключения в Киевской области

График отключения на Киевщине на 31 октября. / © ДТЕК

График отключения на Киевщине на 31 октября. / © ДТЕК

График отключения на Киевщине на 31 октября / © ДТЕК

График отключения на Киевщине на 31 октября / © ДТЕК

График отключения на Днепропетровщине

График отключения света 31 октября на Днепропетровщине / © ДТЕК

График отключения света 31 октября на Днепропетровщине / © ДТЕК

График отключения света 31 октября на Днепропетровщине / © ДТЕК

График отключения света 31 октября на Днепропетровщине / © ДТЕК

График отключения в Одесской области

График отключения 31 октября на Одещине / © ДТЕК

График отключения 31 октября на Одещине / © ДТЕК

График отключения 31 октября на Одещине / © ДТЕК

График отключения 31 октября на Одещине / © ДТЕК

Напомним, из-за критической ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, во всех регионах Украины вводятся отключения света в течение суток.

Россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Против 30 октября враг избивал по Кировоградщине и Черниговщине. И массированный удар нанес по Янтарю на Прикарпатье.

Дата публикации
Количество просмотров
207
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie