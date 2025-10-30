- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключения света на 31 октября: Киевщина, Днепропетровщина и Одесчина
Графики ограничения света на 31 октября будут действовать круглосуточно в трех областях.
В пятницу, 31 октября, в трех крупных регионах Украины — Киевской, Днепропетровской и Одесской областях — в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения в Киеве
График отключения в Киевской области
График отключения на Днепропетровщине
График отключения в Одесской области
Напомним, из-за критической ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, во всех регионах Украины вводятся отключения света в течение суток.
Россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Против 30 октября враг избивал по Кировоградщине и Черниговщине. И массированный удар нанес по Янтарю на Прикарпатье.