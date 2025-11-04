- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1293
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключения света на 5 ноября в Украине: у кого и когда не будет электроэнергии
Завтра в отдельных регионах снова будут действовать почасовые отключения.
В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом пишет «Укрэнерго».
Для населения и промышленных потребителей предусматриваются следующие ограничения:
Графики почасовых отключений (ГПО)
Когда: с 07:00 до 21:00
Объем: будут применяться от 1 до 2 очередей отключений.
Графики ограничения мощности (ГОП)
Когда: С 07:00 до 22:00
Для кого: эти ограничения будут касаться промышленных потребителей.
Энергетики предупреждают, что время и объем применения ограничений могут изменяться. Граждан призывают следить за официальной информацией на страницах местных облэнерго. Потребителей также просят экономно использовать электроэнергию сразу после ее включения по графику.
Напомним, в Киеве 4 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.
Ранее Укрэнерго призвало украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы и советует дома одеваться теплее вместо прогревать помещение до +22°C.
Российский диктатор Владимир Путин усилил атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия каких-либо успехов на линии фронта.