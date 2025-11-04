Графики отключения света на 5 ноября в Украине: у кого и когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН

В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины примут меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Для населения и промышленных потребителей предусматриваются следующие ограничения:

Графики почасовых отключений (ГПО)

Когда: с 07:00 до 21:00

Объем: будут применяться от 1 до 2 очередей отключений.

Графики ограничения мощности (ГОП)

Когда: С 07:00 до 22:00

Для кого: эти ограничения будут касаться промышленных потребителей.

Энергетики предупреждают, что время и объем применения ограничений могут изменяться. Граждан призывают следить за официальной информацией на страницах местных облэнерго. Потребителей также просят экономно использовать электроэнергию сразу после ее включения по графику.

Напомним, в Киеве 4 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.

Ранее Укрэнерго призвало украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы и советует дома одеваться теплее вместо прогревать помещение до +22°C.

Российский диктатор Владимир Путин усилил атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия каких-либо успехов на линии фронта.