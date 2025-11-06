Графики отключения света на 6 ноября: когда и где не будет электроэнергии

Снова будут действовать почасовые отключения / © Getty Images

Сегодня, 6 ноября, с 08:00 до 22:00 на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. На сегодняшний день графики почасовых отключений действуют в большинстве областей.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы.

Напомним, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупредил о критической ситуации в энергосистеме из-за массированных российских атак, которые могут привести к переходу системы в «островной режим» и частых отключений.