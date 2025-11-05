Графики отключения света на 6 ноября: когда в столице, на Киевщине, Днепропетровщине, Одесчине не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН

В Украине продолжают применять меры по ограничению потребления электроэнергии. В частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях в четверг, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения в Киеве

График отключения света в Киеве на 6 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 6 ноября / © ДТЕК

График отключения на Днепропетровщине

График отключения света на Днепропетровщине на 6 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одессе на 6 ноября / © ДТЕК

Напомним, завтра, 6 ноября, в Украине вводятся региональные ограничения потребления электроэнергии. Причина — последствия массированных атак российских дронов и ракет по критическим энергетическим объектам.

Ранее мы писали о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что отопительный сезон может привести к уменьшению или отмене графиков отключений электроэнергии.