Графики отключения света на 6 ноября: когда в столице, на Киевщине, Днепропетровщине, Одесчине не будет электроэнергии
Завтра будут действовать почасовые отключения света для трех областей.
В Украине продолжают применять меры по ограничению потребления электроэнергии. В частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях в четверг, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения на Днепропетровщине
График отключения света в Одесской области
Напомним, завтра, 6 ноября, в Украине вводятся региональные ограничения потребления электроэнергии. Причина — последствия массированных атак российских дронов и ракет по критическим энергетическим объектам.
Ранее мы писали о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что отопительный сезон может привести к уменьшению или отмене графиков отключений электроэнергии.