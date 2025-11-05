- Дата публикации
Графики отключения света на 6 ноября в Украине: когда и где не будет электроэнергии
Из-за ударов по энергетическим объектам вводят ограничения электроснабжения.
Завтра, 6 ноября, в Украине вводятся региональные ограничения потребления электроэнергии. Причина — последствия массированных атак российских дронов и ракет по критическим энергетическим объектам.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго» в Telegram.
Ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00. За это время будут выключать от 0,5 до 2 очередей по графику, чтобы экономить электроэнергию.
Для промышленных предприятий также вводятся ограничения мощности в тот же промежуток времени.
Также сообщается, что время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, ранее мы писали о том, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что отопительный сезон может привести к уменьшению или отмене графиков отключений электроэнергии.