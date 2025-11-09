- Дата публикации
Обновленные графики отключений света на 9 ноября в регионах Украины
Из-за обстрелов ситуация сложная, отключения света продолжаются по всем регионам Украины.
Массированные удары по энергетическим объектам Украины значительно повредили энергосистему. Чтобы обеспечить стабильную работу сети, энергетики вводят графики плановых отключений электроэнергии.
Какова ситуация в энергосистеме рассказали в ДТЭК.
Киев и Киевская область
Харьковщина
Одесская область
днепропетровщина
Напомним, ранее мы писали о том, что 8 ноября Россия нанесла массированный удар по всем регионам Украины. Сейчас энергетики работают, чтобы восстановить энергетику.