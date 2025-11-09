ТСН в социальных сетях

Украина
408
Обновленные графики отключений света на 9 ноября в регионах Украины

Из-за обстрелов ситуация сложная, отключения света продолжаются по всем регионам Украины.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © iStock

Массированные удары по энергетическим объектам Украины значительно повредили энергосистему. Чтобы обеспечить стабильную работу сети, энергетики вводят графики плановых отключений электроэнергии.

Какова ситуация в энергосистеме рассказали в ДТЭК.

Киев и Киевская область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Харьковщина

Одесская область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

днепропетровщина

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Напомним, ранее мы писали о том, что 8 ноября Россия нанесла массированный удар по всем регионам Украины. Сейчас энергетики работают, чтобы восстановить энергетику.

408
