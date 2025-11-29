- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Графики отключения света: в каких областях усилены ограничения 29 ноября
По указанию «Укрэнерго», некоторые области Украины будут продолжительное время находиться без света из-за последствий ударов РФ.
Ночью 29 ноября русские войска атаковали энергетику Украины. В некоторых регионах увеличены объемы отключений.
Об этом сообщают ДТЭК и местные облэнерго.
Черниговщина
«Черниговоблэнерго» сообщает, что по указанию НЭК «Укрэнерго» с 16:00 до отдельного распоряжения объем ограничений ГПО увеличится на 0,5 очереди.
"Просим всех потребителей пересмотреть свой личный график!", - призвали энергетики.
Сумщина
«Уважаемые потребители электроэнергии! Есть обновление в применении ГПО на Сумщине (в соответствии с объемом, доказанным командой из НЭК „Укрэнерго“), — отметили в Сумыоблэнерго.
Запорожье
Как отмечают в «Запорожьеоблэнерго» , обновлено ГПО на 29 ноября.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 12:30 - 17:00, 21:00 - 24:00
1.2: 03:00 - 08:00, 21:00 - 24:00
2.1: 07:00 - 12:00, 16:00 - 20:30
2.2: 07:00 - 12:00, 16:00 - 20:30
3.1: 12:00 - 17:00
3.2: 12:00 - 17:00
4.1: 00:00 - 03:30, 16:30 - 21:30
4.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30
5.1: 12:00 - 17:00
5.2: 12:00 - 17:00
6.1: 16:30 - 21:30
6.2: 09:30 - 12:30, 16:30 - 20:30
Также с 00:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Кировоградщина
Изменились объемы отключений и в Кировоградской области. Так, по данным энергетиков :
Очередь 1.1: 00-02, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 1.2: 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.1: 04-06, 12-14, 16-18
Очередь 2.2: 08-10, 12-14, 16-18
Очередь 3.1: 08-10, 13-14, 16-18
Очередь 3.2: 08-10, 16-18
Очередь 4.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.1: 06-08, 14-16, 18-20
Очередь 5.2: 07-08, 14-16, 18-20
Очередь 6.1: 07-08, 10-12, 18-20
Очередь 6.2: 10-12, 14-16, 18-20
Днепропетровщина
ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений в Днепропетровской области.
Одесщина
В Одесской области по состоянию на 16.12 также изменились графики, сообщает ДТЭК .
Черкасская область
Появился обновленный график почасовых отключений на 29 ноября в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 15:00 - 18:00
1.2 15:00 - 18:00
2.1 17:00 - 20:00
2.2 16:00 - 20:00
3.1 17:00 - 19:00
3.2 17:00 - 19:00
4.1 18:00 - 21:00
4.2 18:00 - 21:00
5.1 21:00 - 23:00
5.2 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
6.1 15:00 - 17:00, 19:00-20:00
6.2 15:00 - 17:00, 19:00-20:00
Хмельницкая область
В "Хмельницкоблэнерго" также сообщили об увеличении объема ограничений.
Житомирщина
По данным «Житомироблэнерго» , на 15:30 29.11.2025г. НЭК «Укрэнерго» изменил применение количества очередей:
с 16:00 до 18:00 - 3,0 очереди
с 18.00 до 20.00 - 2,5 очереди
с 20:00 до 23:00 - 1,0 очередь
«Отмечаем, НЭК „Укрэнерго“ принимает решение об увеличении объема ограничений, обладая полной информацией о работе энергосистемы страны и ввиду совокупности факторов (вражеские обстрелы, повреждения оборудования, температурный режим, наличие облаков и т.п.)», — акцентировали в ведомстве.
Напомним, россияне 29 ноября массированно атаковали Украину. Были использованы дроны и ракеты.
Так, силами ПВО уничтожено:
438 беспилотников;
одну аэробалистическую ракету «Кинжал»;
пять крылатых ракет "Искандер-К";
пять ракет типа "Калибр";
три баллистических ракеты «Искандер-М»