Графики отключения света в Киеве 2 ноября: ДТЭК обнародовал список очередей и часа без электричества

Отключение света в Киеве 2 ноября

В связи с необходимостью проведения стабилизационных мероприятий после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре компания ДТЭК объявила о применении графиков отключений электроэнергии для ряда потребителей в Киеве в воскресенье, 2 ноября. Согласно обнародованным графикам, свет будет отсутствовать в утренние и вечерние пиковые часы.

Информация о стабилизационных отключениях обнародована на официальном Telegram-канале ДТЭК.

Утренние отключения 2 ноября

В начале дня свет будет отсутствовать только в одной очереди, причем этот период совпадает со временем максимальной утренней нагрузки на сеть.

Согласно графику, с 08:00 до 11:00 отключения запланированы для очереди 5.2.

Все остальные потребители из других очередей в это время будут иметь стабильное энергоснабжение.

Более масштабные вечерние отключения

Основная часть ограничений приходится на вторую половину дня, когда киевлян призывают особо экономно потреблять электроэнергию. Пик отключений начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера.

График вечерних отключений по очереди:

Очередь 3.1 : свет отсутствует с 15:00 до 19:00 (4 часа).

Очередь 4.1 : свет отсутствует с 16:00 до 19:00 (3 часа).

Очередь 4.2 : свет отсутствует с 16:00 до 19:00 (3 часа).

Очередь 6.1 : свет отсутствует с 18:30 до 22:00 (3,5 часа).

Очередь 6.2 : свет отсутствует с 18:30 до 22:00 (3,5 часа).

Остальные пять очередей (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 5.1) будут иметь стабильное электроснабжение в течение всего дня.

«В случае изменений будем оперативно вас информировать», — заверили в ДТЭК.

Напомним, в результате массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, «Укрэнерго» ввело меры ограничения потребления электроэнергии в воскресенье, 2 сентября. В компании предупредили, что графики могут резко измениться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме и потребностей балансировки.