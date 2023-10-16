Графики отключения света в Украине: когда введут и где дольше всего может не быть электричества

Графики отключения электроэнергии в Украине были разработаны и утверждены для всех областей. Согласно графикам, дольше всего без света может оставаться Киев – до семи часов подряд.

Что известно о графиках отключения света в Украине и от чего они зависят – читайте на ТСН.ua.

Отключения электроэнергии и графики

Хотя графики отключений электроэнергии в Украине были утверждены еще до 1 октября, их пока не вводят в действие. А начать работу графики могут, когда россияне возобновят свои атаки по энергетической инфраструктуре Украины и соответственно могут быть обесточивания.

Некоторые органы местной власти и энергетические компании опубликовали графики отключений света в своих регионах еще в сентябре, а некоторые только недавно. Так, о своих графиках обесточивания проинформировала компания ДТЭК. Это касается Киева и области, Одесчины и Днепропетровщины.

Как пояснили в ДТЭК, "графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглогодично. Однако они не применяются". То есть графики отключений электроэнергии применяются только при возникновении потребности. Причин тому может быть две:

ограниченное генерирование электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе;

из-за новых российских обстрелов энергетические объекты выйдут из строя.

Главная угроза украинской энергетической системы – именно возможные вражеские атаки. Накануне в разведке Великобритании предупредили, что россияне накапливают ракеты, чтобы накануне отопительного сезона нанести удар по критической инфраструктуре Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Блэкауты и графики отключений света будут? | Министр энергетики Герман Галущенко

Графики отключений в Киеве и области

В Киевской области график отключения электроэнергии предусматривает два часа обесточивания, четыре часа возможных отключений и два часа со светом.

График отключения электроэнергии в Киевской области/Фото: ДТЭК

В то же время в Киеве ожидается более сложная ситуация с отключениями света. Энергетики предполагают, что гарантированные отключения электроэнергии будут составлять четыре часа, затем будут три часа возможных отключений, и только два часа гарантированно будут со светом.

Графики отключения света в Днепре

В Днепре возможен график отключения электричества четыре на восемь. То есть жители города могут быть четыре часа со светом и столько же – без него.

График отключения электроэнергии в Днепре/Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии в Одесской области

В Одесской области составлен такой график отключения электроэнергии: три часа обесточивания, три часа с возможным отключением света, три часа с электроэнергией.

График отключения электроэнергии в Одесской области/Фото: ДТЭК

Так что самая сложная ситуация с электроэнергией ожидается в Киеве. В столице существует проблема с доставкой и распределением электроэнергии. Однако Киев обеспечен самой надежной системой ПВО из-за большого количества стратегических объектов.

Энергетики и представители украинских властей информировали, что восстановить все объекты энергосистемы не удалось. Однако и энергетики, и силы ПВО готовы к возможным атакам в этом сезоне, в отличие от ситуации в прошлом году.

Напомним, 12 октября глава Минэнерго Герман Галущенко предупредил о возможных блэкаутах в случае массированных ударов по энергосистеме. Но государство подготовилось к тому, чтобы блэкауты носили кратковременный характер и – к максимально быстрому восстановлению.

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