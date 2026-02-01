Графики отключения света в Украине на 2 февраля: где и когда не будет электроэнергии

Графики отключения света в Украине на 2 февраля

Реклама

Во всех регионах Украины в понедельник, 2 февраля, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Графики отключения света для Киевщины

Графики отключения света для Киевщины / © ДТЕК

Графики отключения света для Киевщины / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 02 февраля по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Реклама

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Реклама

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Реклама

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Реклама

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 2 февраля 2026 года.

График отключения света в Полтавской области. / © ДТЕК

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Реклама

1.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

1.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

2.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

2.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

Реклама

3.1 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

Реклама

5.1 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

5.2 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

6.1 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

6.2 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

Реклама

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

График отключения света в Кировоградской области / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

Завтра, 02 февраля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК "Укрэнерго".

График отключения света в Сумской области. / © ДТЕК

График отключения света в Житомирской области

График отключения света в Житомирской области / © ДТЕК

График отключения света в Черниговской области

Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, следите за официальными ресурсами.

График отключения света в Черниговской области / © ДТЕК

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 2 февраля по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Реклама

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30

2.1: 02:30 – 05:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

Реклама

2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00

3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00

Реклама

4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00

6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

Реклама

6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области / © ДТЕК

График отключения света в Хмельницкой области

В понедельник, 2 февраля, согласно распоряжению оператора системы передачи, в Хмельницкой области будут действовать следующие ограничения:

График отключения света в Хмельницкой области. / © ДТЕК

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Волынской области / © ДТЕК

График отключения света в Ивано-Франковской области

Завтра, 2 февраля, во всех регионах Украины, в том числе в Прикарпатье, будут применяться графики почасовых отключений.

График отключения света в Ивано-Франковской области / © ДТЕК

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатской области / © ДТЕК

График отключения света в Ровенской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести в Ровенскую область в понедельник, 2 февраля, график почасовых отключений электроэнергии.

Реклама

График отключения света в Ровенской области. / © ДТЕК

Ранее сообщалось, что в Киеве удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме. С полуночи столица возвращается в режим временных графиков электроснабжения.