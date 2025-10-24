- Дата публикации
Графики отключения света в Украине на 25 октября: ДТЭК обнародовал данные по регионам
Суббота, 25 октября, пройдет со стабилизационными отключениями в трех областях. ДТЭК сообщил, что некоторые группы в Киеве будут со светом весь день, а другие с двойными отключениями.
В ряде областей Украины 24 октября будут действовать графики почасовых отключений света . В частности, речь идет о Киеве и области и Днепропетровской области.
Об этом говорится на официальном сайте ДТЭК.
График отключений на 25 октября для Киева
В столице 25 октября ситуация будет контрастной. Жители, относящиеся к очередям 1.2, 5.1 и 5.2, согласно графику, проведут день со светом.
В то же время для других групп предусмотрены длительные отключения, часто в два подхода:
Очередь 1.1: свет будет отсутствовать с 15:00 до 19:00
Очередь 1.2 свет будет весь день
Очередь 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 14:30 до 19:00
Очередь 3.1: свет будет отсутствовать с 18:00 до 23:00
Очередь 3.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 (в общей сложности 9 часов)
Очередь 4.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00 (всего 8 часов)
Очередь 4.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 (в общей сложности 9 часов)
Очередь 5.1 свет будет весь день
Очередь 5.2 свет будет весь день
Очередь 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 11:00 до 15:30
График отключений на 25 октября для Киевской области
В Киевской области также введены стабилизационные графики. Повезло только 2.1 очереди — у них свет будет весь день. Для остальных предусмотрены следующие ограничения:
Очередь 1.1: свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:00
Очередь 1.2: свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:00
Очередь 2.2: свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00
Очередь 3.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00
Очередь 3.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30
Очередь 4.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30
Очередь 4.2: свет будет отсутствовать с 17:30 до 21:30
Очередь 5.2: свет будет отсутствовать с 21:00 до 23:00
Очередь 6.1: свет будет отсутствовать с 10:30 до 14:30
Очередь 6.2: свет будет отсутствовать с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 23:00
График отключений на 25 октября для Днепропетровской области
В Днепре и области 25 октября будут также действовать графики. Очереди 1.1 и 1.2 будут со светом весь день.
Для других групп отключения запланированы в следующие временные рамки:
Очередь 3.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00 (2 часа)
Очередь 3.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00 (2 часа)
Очередь 5.1: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:30 (3,5 часа)
Очередь 5.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:30 (3,5 часа)
Очередь 2.1: свет будет отсутствовать с 13:30 до 17:00 (3,5 часа)
Очередь 2.2: свет будет отсутствовать с 13:30 до 17:00 (3,5 часа)
Очередь 4.1: свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:30 (3,5 часа)
Очередь 4.2: свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:30 (3,5 часа)
Очередь 6.1: свет будет отсутствовать с 20:30 до 23:00 (2,5 часа)
Очередь 6.2: свет будет отсутствовать с 20:30 до 23:00 (2,5 часа)
ДТЭК призывает жителей проверять свои адреса и очереди на официальных ресурсах компании.
Напомним, из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине снова участились отключения света. В Центре стратегических коммуникаций советуют иметь дома наличный запас на одну-две недели — около 10–15 тысяч гривен, а также подготовить аптечку, копии документов, запасы воды и еды.
Специалисты отмечают, что следует заранее утеплить жилище и обеспечить альтернативные источники тепла и электричества на случай масштабного блекаута.