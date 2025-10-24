Графики отключения света в Украине на 25 октября: ДТЭК обнародовал данные по регионам

График отключений света на 25 октября / © ТСН

В ряде областей Украины 24 октября будут действовать графики почасовых отключений света . В частности, речь идет о Киеве и области и Днепропетровской области.

Об этом говорится на официальном сайте ДТЭК.

График отключений на 25 октября для Киева

В столице 25 октября ситуация будет контрастной. Жители, относящиеся к очередям 1.2, 5.1 и 5.2, согласно графику, проведут день со светом.

В то же время для других групп предусмотрены длительные отключения, часто в два подхода:

Очередь 1.1: свет будет отсутствовать с 15:00 до 19:00

Очередь 1.2 свет будет весь день

Очередь 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 14:30 до 19:00

Очередь 3.1: свет будет отсутствовать с 18:00 до 23:00

Очередь 3.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 (в общей сложности 9 часов)

Очередь 4.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00 (всего 8 часов)

Очередь 4.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 (в общей сложности 9 часов)

Очередь 5.1 свет будет весь день

Очередь 5.2 свет будет весь день

Очередь 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 11:00 до 15:30

График отключений на 25 октября для Киевской области

В Киевской области также введены стабилизационные графики. Повезло только 2.1 очереди — у них свет будет весь день. Для остальных предусмотрены следующие ограничения:

Очередь 1.1: свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:00

Очередь 1.2: свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:00

Очередь 2.2: свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00

Очередь 3.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00

Очередь 3.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30

Очередь 4.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30

Очередь 4.2: свет будет отсутствовать с 17:30 до 21:30

Очередь 5.2: свет будет отсутствовать с 21:00 до 23:00

Очередь 6.1: свет будет отсутствовать с 10:30 до 14:30

Очередь 6.2: свет будет отсутствовать с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 23:00

График отключений на 25 октября для Днепропетровской области

В Днепре и области 25 октября будут также действовать графики. Очереди 1.1 и 1.2 будут со светом весь день.

Для других групп отключения запланированы в следующие временные рамки:

Очередь 3.1: свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00 (2 часа)

Очередь 3.2: свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00 (2 часа)

Очередь 5.1: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:30 (3,5 часа)

Очередь 5.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:30 (3,5 часа)

Очередь 2.1: свет будет отсутствовать с 13:30 до 17:00 (3,5 часа)

Очередь 2.2: свет будет отсутствовать с 13:30 до 17:00 (3,5 часа)

Очередь 4.1: свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:30 (3,5 часа)

Очередь 4.2: свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:30 (3,5 часа)

Очередь 6.1: свет будет отсутствовать с 20:30 до 23:00 (2,5 часа)

Очередь 6.2: свет будет отсутствовать с 20:30 до 23:00 (2,5 часа)

ДТЭК призывает жителей проверять свои адреса и очереди на официальных ресурсах компании.

Напомним, из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине снова участились отключения света. В Центре стратегических коммуникаций советуют иметь дома наличный запас на одну-две недели — около 10–15 тысяч гривен, а также подготовить аптечку, копии документов, запасы воды и еды.

Специалисты отмечают, что следует заранее утеплить жилище и обеспечить альтернативные источники тепла и электричества на случай масштабного блекаута.