Графики отключения света в Украине: в правительстве сделали заявление

"Укрэнерго" может снова вернуться к графикам отключений света, если у энергосистемы будет значительный дефицит. Страна еще долго будет ощущать последствия обстрелов РФ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совещании правительства.

По словам главы Кабмина, состояние украинской энергетики остается в центре внимания властей. В регионах ежедневно интенсивно работают над восстановлением поврежденных объектов там, где это возможно.

"Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", — заявил Шмигаль.

Премьер также отметил перестройку энергосистемы с целью сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага.

Напомним, и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, когда в Украине снова вернут графики отключения света. Уже 1 июня планируют вывести в ремонт новые атомные энергоблоки, а потому обесточивание может быть возобновлено.

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