Графики отключения света в Украине: в правительстве сделали заявление

Отключение электроэнергии может быть возвращено.
"Укрэнерго" может снова вернуться к графикам отключений света, если у энергосистемы будет значительный дефицит. Страна еще долго будет ощущать последствия обстрелов РФ.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совещании правительства.
По словам главы Кабмина, состояние украинской энергетики остается в центре внимания властей. В регионах ежедневно интенсивно работают над восстановлением поврежденных объектов там, где это возможно.
"Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", — заявил Шмигаль.
Премьер также отметил перестройку энергосистемы с целью сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага.
Напомним, и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, когда в Украине снова вернут графики отключения света. Уже 1 июня планируют вывести в ремонт новые атомные энергоблоки, а потому обесточивание может быть возобновлено.