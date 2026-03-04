Проблемы с водоснабжением

Реклама

В Украине могут ввести графики отключения воды в случае вражеских ударов по объектам водоснабжения.

Об этом сообщил эксперт Михаил Хорев во время мероприятия «Вода как стратегический ресурс Украины на пути в ЕС», передает издание «Новости.LIVE».

По его словам, угроза повреждения инфраструктурных объектов водоканалов и гидротехнических сооружений является реальной и не новой. Хорев отметил, что подобные атаки уже происходили ранее.

Реклама

«Риск возник не вчера, и не позавчера, потому что у нас есть удары. Например, по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Там разрушили шлюзы. И там была проблема… Соответственно, могут быть удары по водоканалам», — предупредил эксперт.

При этом Михаил Хорев отметил, что крупные города имеют диверсифицированные системы водоснабжения — с поверхностными и подземными источниками. Это затрудняет полное уничтожение системы одним ударом.

Однако, по его словам, повреждение отдельных объектов может вызвать локальные перебои и введение графиков подачи воды.

«Мы не говорим о том, что все завтра останутся без воды, но это может выглядеть, как примерно, с отключением электричества. То есть это могут быть графики, это может быть так, что, например, вот здесь нет, а здесь есть», — пояснил он.

Реклама

Угроза для водоснабжения в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по водоснабжению в Украине. Цель оккупантов — оставить украинцев без воды.

Нардеп Сергей Нагорняк предупредил, что россияне, вероятно, будут бить по системам водоснабжения и водоотведения. Российские террористы могут нацеливаться на города-миллионники, в частности Киев, Одессу и Харьков.

авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что российским террористам значительно сложнее атаковать объекты водоснабжения, чем энергетическую инфраструктуру. Для серьезного поражения таких систем врагу может не хватить точности дронов и запасов баллистических ракет.