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- Украина
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Графики отменены: Украину накрыли экстренные отключения света
В частности, внезапные обесточения охватили часть Киева и области.
Из-за вражеских обстрелов энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести 9 октября экстренные и аварийные отключения света. В ряде регионов, в частности, в Киевской области предыдущие графики больше не действуют.
Об этом сообщили «Укрэнерго» и ДТЭК.
В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В этих регионах предварительно обнародованные графики отключений света временно не действуют.
Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные ограничения отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется.
В частности, по команде «Укрэнерго» экстренные отключения электроэнергии ввели на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
Напомним, накануне российские дроны атаковали важный энергообъект в Киеве. Продолжаются восстановительные работы. Последствия и точное место повреждения пока не уточнены.
К слову, из-за проблем с электроснабжением в пяти районах правого берега Киева 8 октября упало давление воды, поэтому жителей предупреждали о возможных временных перебоях с водоснабжением.