Графики отменили: в Украине вводят аварийные отключения света

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром среды, 28 января, в нескольких регионах Украины снова вводят аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — подчеркнули в компании.

Заметим, что в регионах, где применены аварийные обесточения, предварительно обнародованные графики не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В НЭК отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение.

Киев

В ДТЭК отмечают, что по приказу НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом бездействуют.

Одесская область

По данным ДТЭК, в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Это, подчеркивают в компании, нужно для разгрузки поврежденного оборудования из-за атак РФ.

Напомним, накануне в Укрэнерго сообщили, что в Украине будут действовать отключение света 28 января. Облэнерго и ДТЭК анонсировали графики почасовых отключений света на среду для столицы и всех регионов.