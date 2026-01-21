Графики отменяются: в Украине вводят аварийные отключения света

Отключение света. / © Associated Press

Реклама

Утром среды, 21 января, в нескольких регионах Украины снова вводят аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В компании отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации.

Реклама

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Ситуация в энергосистеме может измениться», — отметили в «Укрэнерго».

Отметим, актуальные графики отключений в том или ином регионе можно посмотреть на страницах облэнерго.

Полтавская область

В облэнерго отметили, что 21 января с 0:00 в регионе был применен специальный график аварийных отключений электроэнергии. Причина введения мер — последствия российских атак на объекты энергетики.

Одесская область

В ДТЭК сообщили, что графики действуют только там, где разрешает состояние сети. Тем временем в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах продолжаются аварийные отключения.

Реклама

«На территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электрической энергии, продолжают действовать аварийные отключения», — сообщили в компании.

Напомним, вечером 20 января в «Укрэнерго» сообщили, что в регионах 21 января будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Дата публикации 06:25, 21.01.26 Количество просмотров 37 В Киеве восстановили водоснабжение! Работают над отоплением! Чрезвычайная ситуация в столице