- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1622
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отменяются: в Украине вводят аварийные отключения света
Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют.
Утром среды, 21 января, в нескольких регионах Украины снова вводят аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В компании отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Ситуация в энергосистеме может измениться», — отметили в «Укрэнерго».
Отметим, актуальные графики отключений в том или ином регионе можно посмотреть на страницах облэнерго.
Полтавская область
В облэнерго отметили, что 21 января с 0:00 в регионе был применен специальный график аварийных отключений электроэнергии. Причина введения мер — последствия российских атак на объекты энергетики.
Одесская область
В ДТЭК сообщили, что графики действуют только там, где разрешает состояние сети. Тем временем в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах продолжаются аварийные отключения.
«На территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электрической энергии, продолжают действовать аварийные отключения», — сообщили в компании.
Напомним, вечером 20 января в «Укрэнерго» сообщили, что в регионах 21 января будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.