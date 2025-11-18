ТСН в социальных сетях

Украина
98
1 мин

Графики почасовых отключений 19 ноября: сколько не будет света в Киеве и регионах

ДТЭК обнародовал почасовые графики отключений электроснабжения на среду, 19 ноября, для Киева, столичного региона и Днепропетровской области.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

ДТЭК обнародовал графики отключений на 19 ноября / © ТСН.ua

В Украине в субботу, 15 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключений электроснабжения – повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 19 ноября / © ДТЕК

Публикация обновляется.

Напомним, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, часть Украины обходится без отключения света . В «Укрэнерго» раскрыли правду, почему в одних областях свет всегда есть, а в других – тьма.

