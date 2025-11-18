- Дата публикации
Графики почасовых отключений 19 ноября: сколько не будет света в Киеве и регионах
ДТЭК обнародовал почасовые графики отключений электроснабжения на среду, 19 ноября, для Киева, столичного региона и Днепропетровской области.
В Украине в субботу, 15 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключений электроснабжения – повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киевской области
Напомним, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, часть Украины обходится без отключения света . В «Укрэнерго» раскрыли правду, почему в одних областях свет всегда есть, а в других – тьма.