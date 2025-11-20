Графики почасовых отключений 21 ноября: как долго будут без света Киев и регионы

Кефир, кимчи, комбуча, про и пребиотики, клетчатка, все вокруг говорят о микробиоме, балансе бактерий и «здоровой флоре». Но есть один факт, который мы долго упускали из виду, а именно то, что здоровье кишечника начинается не в животе, а во рту.