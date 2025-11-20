- Дата публикации
Графики почасовых отключений 21 ноября: как долго будут без света Киев и регионы
ДТЭК обнародовал почасовые графики отключений света на пятницу, 21 ноября, для Киева и регионов.
В Украине в пятницу, 21 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключений — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
График отключения света в Одесской области
Напомним, ДТЭК сообщила, что масштабные отключения света вызваны серьезной проблемой в работе АЭС. Из-за российских ударов по электросетям выработанную на атомных электростанциях энергию невозможно доставить потребителям.