ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1152
Время на прочтение
1 мин

Графики почасовых отключений 21 ноября: как долго будут без света Киев и регионы

ДТЭК обнародовал почасовые графики отключений света на пятницу, 21 ноября, для Киева и регионов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине 21 ноября / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Украине в пятницу, 21 ноября, были введены графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина отключений — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киеве 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света на Днепропетровщине 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 21 ноября

График отключения света на Днепропетровщине 21 ноября

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 21 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 21 ноября / © ДТЕК

Напомним, ДТЭК сообщила, что масштабные отключения света вызваны серьезной проблемой в работе АЭС. Из-за российских ударов по электросетям выработанную на атомных электростанциях энергию невозможно доставить потребителям.

Дата публикации
Количество просмотров
1152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie