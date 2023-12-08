"Графики уже есть": в Минэнергетики рассказали, в каком случае могут начаться отключения света

Графики отключений света в Украине уже созданы. Однако применять их пока не планируют.

Вероятные отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарфона.

"На сегодняшний день мы не планируем введение графиков отключений той генерации, которая есть. И даже если возникает небольшой дефицит – у нас есть возможность покрывать его за счет импорта из соседних государств", — сказала она.

По словам Светланы Гринчук, хотя отключений пока не будет, такие графики разработаны это с лета и доведены до всех регионов для того, чтобы избежать ситуаций, которые были прошлой зимой.

"Мы должны быть готовы к любым ситуациям и должны обеспечить справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей. Поэтому графики действительно есть, но введение их пока не планируется. Это произойдет разве что если у нас будут значительные повреждения в случае обстрелов", — объяснила заместитель министра.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о нескольких напряженных неделях в энергетике. По его словам, ближе к Новому году потребление электроэнергии будет уже спадать в системе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.