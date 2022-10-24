Графики временных отключений потребителей от электроэнергии сделают более справедливыми — "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" заявили, что графики веерных отключений могут быть пересмотрены.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми для потребителей, чтобы не было сильных перекосов.

Об этом пишет РБК-Украина.

"По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков – насколько и как они были выполнены", – отметил он.

При этом будут проанализированы списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет сильных перекосов в распределении отключений между потребителями и справедливо распределить нагрузку.

"Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо снизить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго — как можно быстрее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузка и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Поэтому бывает, что по графикам аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей", – рассказал Кудрицкий.

Масштабная атака на объекты энергетики Украины 22 октября

В субботу, 22 октября, армия Российской Федерации совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. Более миллиона абонентов остались без электроэнергии в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить.

В воскресенье, 23 октября, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.

По данным КГГА, в Киеве 23 октября после атак РФ на объекты критической инфраструктуры начались стабилизационные отключения света.

В Ровенской области возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому в ОВА приняли решение ввести графики ограничения электроснабжения.

Украинцев упорно призывают уменьшить потребление электроэнергии, чтобы специалисты могли восстановить поврежденные оккупантами энергообъекты.

В городе Ирпень под Киевом вчера, 23 октября, во многих домах более 11 часов не было света.

По данным Института изучения войны, Россия ударами по энергетическим объектам пытается заставить Украину больше вкладываться в защиту и отвлечься от контрнаступления.

Читайте также: