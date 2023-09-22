Графиков отключения света зимой можно избежать: в ДТЭК назвали условие

Все будет зависеть от того, будут ли атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

Графики отключения света могут быть введены только в случае серьезного повреждения энергосистемы в результате ракетных обстрелов.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Энергетики готовы к возможным сложностям этой зимой

“Последний ракетный обстрел уже может свидетельствовать о том, что враг начинает целиться по украинской энергоинфраструктуре. В результате последней атаки агрессора исчезло питание у 3000 потребителей в Киевской области и 1000 потребителей в Киеве”, — сказал он.

Однако энергетики готовы к возможным сложностям этой зимы, потому что, по словам Сахарука, работали над этим 24/7: “О ТЭЦ происходили работы по восстановлению блоков. Из консервации возвращено два блока, а это 500 мегаватт дополнительной мощности”.

“Одновременно производился текущий ремонт, и уже 15 блоков из 27 подготовлены к зиме, остальные будут закончены к началу отопительного сезона и к концу года. Мы вложили в стабилизацию сети 2,3 миллиарда гривен, 3,2 миллиарда гривен – в восстановление тепловой генерации”, – рассказал Сахарук.

Осмотрено и отремонтировано почти 4,5 тысячи линейных и воздушных кабелей, около 1,5 тысячи подстанций, осуществлялась очистка леса от опасных ветвей и т.д. Я думаю, что это будет залогом того, чтобы пройти зиму более уверенно”, — отметил он.

Отключений света можно будет избежать

“Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации”, — отметил исполнительный директор ДТЭК.

“Если все подготовительные действия взять, а мы готовились – генерация, министерство, Укрэнерго и другие участники рынка – можно говорить о том, что мы уверенно можем пройти зиму. Если наложить на это обстрелы, а здесь никто не знает, когда они будут, куда попадут и какие повреждения будут», — рассказал Сахарук.

Различные сценарии

Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий, когда попали – отремонтировали быстро – вернули свет. Сценарий, когда попали, но достаточно сильно, и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы балансировать спрос. Это возможно. Это один из сценариев, которые мы прорабатываем”, — подчеркнул он.

“С января этого года графики были более или менее прогнозируемыми, то есть они были отработаны, механика отработана, как включать и выключать свет. Поэтому это было более или менее прогнозируемо. Не было возможности включать свет по графику только тогда, когда степень разрушения была так велика, что невозможно было жить по графику”, — прокомментировал исполнительный директор ДТЭК.

“У нас были такие районы, даже области, где были полностью обесточены большие города и многие населенные пункты. Это из-за того, что сильно повреждены подстанции или генерация”, — отметил он.

Поэтому если будет распределяться электроэнергия, то есть лимиты по областям так, как предусмотрено нормативами, то все понимают, как исключение делать по графику. Если же будут такие большие разрушения, что этого сделать нельзя, то, конечно, будет с графиками очень тяжело”, — резюмировал Сахарук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снова начинается! Первый за полгода удар по энергосистеме! Отключения будут?

Напомним, в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетики зимой.

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