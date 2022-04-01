"Грамотно использовали мины и РПГ": под Изюмом морпехи и нацгвардейцы взорвали танки оккупантов (фото)

Украинские защитники взорвали колонну оккупантов.
Украинским защитникам удалось остановить вражеские танки у Изюма Харьковской области.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Враг был остановлен на Изюмщине. Морпехи и НГУ остановили танки, грамотно используя мины и РПГ", — сообщил Геращенко.
Также украинские защитники подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" по состоянию на 20.00 31 марта отразили 3 атаки врага. Утраты противника составляют: личного состава – до 50 человек, танков – 3, БТР – 2, АО – 1.
Напомним, в Генштабе ВСУ 31 марта вечером сообщили, что российские войска атакуют на Донбассе город Попасная, вероятно, для отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.
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