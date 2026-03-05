Гранату могли бросить в окно: появились новые подробности гибели 10-летнего мальчика в Хмельницкой области.

Граната / © Pixabay

В селе Малая Кужеловка в Хмельницкой области продолжается расследование трагедии, во время которой в результате взрыва гранаты погиб 10-летний мальчик, а его мать получила тяжелые ранения.

Детали узнали корреспонденты "Суспільного”.

Мать погибшего Ивана — Наталья Березюк — отрицает предварительную версию следствия о том, что ребенок мог играть боеприпасом. По ее словам, гранату могли бросить через окно дома.

Женщина рассказала, что вечером была вместе с сыном в комнате: мальчик играл в компьютерную игру, а она работала за другим столом. Около 20:50 она услышала звук разбитого стекла.

Раздался звук — будто разбилось окно. И почти сразу что-то вспыхнуло. Сын побежал ко мне и произошел взрыв», — вспоминает Наталья.

Взрывная волна сбросила женщину со стула, выбило дверь в соседнюю комнату, где находилась 13-летняя дочь. Девочка побежала к живущей рядом бабушке, а соседи вызвали скорую помощь.

Медики пытались спасти ребенка, однако полученные травмы оказались смертельными. О гибели сына мать узнала только на следующее утро.

На месте происшествия несколько дней работали правоохранители. По словам старосты села, чеку от гранаты нашли в снегу на следующий день. Следователи рассматривают разные версии трагедии.

Мать мальчика получила множественные осколочные ранения, переломы и повреждения нерва. В настоящее время она находится в больнице и требует длительного лечения.

Отца погибшего ребенка, который служит в ВСУ, отпустили с фронта на несколько дней, чтобы похоронить сына.

Что раньше было известно о трагедии

Вечером 22 февраля в жилом доме в селе Малая Кужеловка Дунаевецкой общины произошел взрыв боеприпаса. В комнате находились 45-летняя женщина и ее 10-летний сын.

Под Хмельницким взорвалась граната в руках ребенка, мать в больнице. / / © Национальная полиция Хмельницкой области

В результате взрыва мальчик погиб на месте, а его мать получила ранение. По предварительной информации, граната взорвалась в помещении дома.

По факту трагедии полиция открыла уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.

Также напомним, на территории Ивано-Франковской области в селе Заднестрянское Бурштынского общества произошла трагедия — 18-летнюю мать подозревают в избиении собственного 7-месячного сына, что привело к его смерти. По данным полиции, событие произошло на рассвете 2 марта 2026 года после того, как женщина употребляла алкоголь и энергетические напитки.