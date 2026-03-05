- Дата публикации
Гранату могли бросить в окно: появились новые подробности гибели 10-летнего мальчика в Хмельницкой области.
В Хмельницкой области продолжается расследование трагедии, в результате которой при взрыве гранаты погиб 10-летний мальчик, а его мать получила тяжелые ранения.
Детали узнали корреспонденты "Суспільного”.
Мать погибшего Ивана — Наталья Березюк — отрицает предварительную версию следствия о том, что ребенок мог играть боеприпасом. По ее словам, гранату могли бросить через окно дома.
Женщина рассказала, что вечером была вместе с сыном в комнате: мальчик играл в компьютерную игру, а она работала за другим столом. Около 20:50 она услышала звук разбитого стекла.
Раздался звук — будто разбилось окно. И почти сразу что-то вспыхнуло. Сын побежал ко мне и произошел взрыв», — вспоминает Наталья.
Взрывная волна сбросила женщину со стула, выбило дверь в соседнюю комнату, где находилась 13-летняя дочь. Девочка побежала к живущей рядом бабушке, а соседи вызвали скорую помощь.
Медики пытались спасти ребенка, однако полученные травмы оказались смертельными. О гибели сына мать узнала только на следующее утро.
На месте происшествия несколько дней работали правоохранители. По словам старосты села, чеку от гранаты нашли в снегу на следующий день. Следователи рассматривают разные версии трагедии.
Мать мальчика получила множественные осколочные ранения, переломы и повреждения нерва. В настоящее время она находится в больнице и требует длительного лечения.
Отца погибшего ребенка, который служит в ВСУ, отпустили с фронта на несколько дней, чтобы похоронить сына.
Что раньше было известно о трагедии
Вечером 22 февраля в жилом доме в селе Малая Кужеловка Дунаевецкой общины произошел взрыв боеприпаса. В комнате находились 45-летняя женщина и ее 10-летний сын.
В результате взрыва мальчик погиб на месте, а его мать получила ранение. По предварительной информации, граната взорвалась в помещении дома.
По факту трагедии полиция открыла уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.
