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Гранаты, автоматы и более 1 млн грн: СБУ ликвидировала в Украине два канала незаконной торговли оружием

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© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины

СБУ задержала жителя Винницкой области и жителей Черкасщины на незаконной торговле оружием.

Служба безопасности ликвидировала два мощных канала незаконнй торговли оружием в столичном и центральном регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

"При контрдиверсионной "зачистке" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева", — говорится в сообщении.

Так, СБУ нейтрализовала в столице злоумышленников — жителей Черкасщины, которые пытались продать в столице партию средств поражения. Задержанные специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Во время обысков у них изъято:

  • 12 боевых гранат;
  • 6 пистолетов разных марок;
  • винтовку;
  • более 270 патронов разного калибра;
  • комплектующие к стрелковому оружию;
  • свыше 1,2 млн. грн., полученных преступным путем.

Другой злоумышленник был задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.

Задержанный – житель Винницкой области, пытавшийся незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету.

Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили:

  • 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;
  • 25 взрывников;
  • 2 автомата Калашникова АК-74;
  • 24 выстрела к подствольному гранатомету;
  • 14 сигнальных ракет;
  • более 3 тыс. патронов разного калибра.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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