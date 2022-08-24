Гранаты, автоматы и более 1 млн грн: СБУ ликвидировала в Украине два канала незаконной торговли оружием

СБУ задержала жителя Винницкой области и жителей Черкасщины на незаконной торговле оружием.

Служба безопасности ликвидировала два мощных канала незаконнй торговли оружием в столичном и центральном регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

"При контрдиверсионной "зачистке" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева", — говорится в сообщении.

Так, СБУ нейтрализовала в столице злоумышленников — жителей Черкасщины, которые пытались продать в столице партию средств поражения. Задержанные специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Во время обысков у них изъято:

12 боевых гранат;

6 пистолетов разных марок;

винтовку;

более 270 патронов разного калибра;

комплектующие к стрелковому оружию;

свыше 1,2 млн. грн., полученных преступным путем.

Другой злоумышленник был задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.

Задержанный – житель Винницкой области, пытавшийся незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету.

Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили:

14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;

25 взрывников;

2 автомата Калашникова АК-74;

24 выстрела к подствольному гранатомету;

14 сигнальных ракет;

более 3 тыс. патронов разного калибра.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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