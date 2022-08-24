Гранаты, автоматы и более 1 млн грн: СБУ ликвидировала в Украине два канала незаконной торговли оружием

СБУ задержала жителя Винницкой области и жителей Черкасщины на незаконной торговле оружием.
Служба безопасности ликвидировала два мощных канала незаконнй торговли оружием в столичном и центральном регионах Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
"При контрдиверсионной "зачистке" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева", — говорится в сообщении.
Так, СБУ нейтрализовала в столице злоумышленников — жителей Черкасщины, которые пытались продать в столице партию средств поражения. Задержанные специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.
Во время обысков у них изъято:
- 12 боевых гранат;
- 6 пистолетов разных марок;
- винтовку;
- более 270 патронов разного калибра;
- комплектующие к стрелковому оружию;
- свыше 1,2 млн. грн., полученных преступным путем.
Другой злоумышленник был задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.
Задержанный – житель Винницкой области, пытавшийся незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету.
Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили:
- 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;
- 25 взрывников;
- 2 автомата Калашникова АК-74;
- 24 выстрела к подствольному гранатомету;
- 14 сигнальных ракет;
- более 3 тыс. патронов разного калибра.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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