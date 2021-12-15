Гранаты и боевые снаряды: в Кривом Роге мужчина ездил по городу с боеприпасами в багажнике

Правоохранители решают вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления.
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители обнаружили в автомобиле у мужчины ручные гранаты и боевые снаряды.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, в поселке Николаевка стражи порядка остановили водителя автомобиля. За рулем был 51-летний мужчина. Во время общения с ним, стражи порядка решили проверить его транспортное средство и обнаружили снаряды калибра 45 и 76 мм, а также две ручные противотанковые гранаты РПГ-40. Их изъяли и направили на экспертизу.
“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет”, — подчеркнули в Нацполиции области.
Напомним, что в Днепре правоохранители накрыли мошеннический call-центр, который работал в самом центре города.
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