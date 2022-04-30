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Гранаты и запретная символика: в Одессе задержали группу лиц, готовившую беспорядки 2 мая (фото)

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Гранаты и запретная символика: в Одессе задержали группу лиц, готовившую беспорядки 2 мая (фото)

Иллюстративное фото. / УНИАН

В Одессе задержана группа неизвестных: планировали устроить 2 мая массовые беспорядки в городе.

Следствие установило, что у представителей местного криминалитета были договоренности с российскими спецслужбами. Одесситы планировали дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Группа лиц намеревалась устроить массовые беспорядки в городе. В частности, устроить массовые протесты и мятежи, которые "могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины". Датой реализации преступления должно было стать 2 мая.

У задержанных изъяли:

  • оружие, патроны;
  • гранаты;
  • коммунистическую атрибутику;
  • рекламные брошюры с запретной символикой;
  • инструкции по мероприятиям конспирации и слежки.
© Департамент коммуникации Нацполиции Украины
Департамент коммуникации Нацполиции Украины
©

Как сообщалось, на вокзале в Хмельницком 29 апреля добровольцы обнаружили подозрительных лиц с символикой государства-агрессорки России. Обнаружили фото одного из задержанных в российской военной форме на фоне автомобиля с символикой "Z".

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