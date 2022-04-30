Гранаты и запретная символика: в Одессе задержали группу лиц, готовившую беспорядки 2 мая (фото)

В Одессе задержана группа неизвестных: планировали устроить 2 мая массовые беспорядки в городе.
Следствие установило, что у представителей местного криминалитета были договоренности с российскими спецслужбами. Одесситы планировали дестабилизировать ситуацию в регионе.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.
Группа лиц намеревалась устроить массовые беспорядки в городе. В частности, устроить массовые протесты и мятежи, которые "могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины". Датой реализации преступления должно было стать 2 мая.
У задержанных изъяли:
- оружие, патроны;
- гранаты;
- коммунистическую атрибутику;
- рекламные брошюры с запретной символикой;
- инструкции по мероприятиям конспирации и слежки.
Как сообщалось, на вокзале в Хмельницком 29 апреля добровольцы обнаружили подозрительных лиц с символикой государства-агрессорки России. Обнаружили фото одного из задержанных в российской военной форме на фоне автомобиля с символикой "Z".
Читайте также:
- По цимбалам: школьники в Кропивницком решили назло врагам затанцевать выпускной вальс во время войны
- Россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР": СБУ перехватила разговор
- Информировали Россию о перемещении ВСУ: в Запорожской области разоблачили предателей (видео)