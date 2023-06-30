Гранаты, мины, противотанковый гранатомет: у руководителя лесхоза во Львовской области обнаружили схрон с оружием (фото, видео)

За незаконное обращение с оружием, происхождение которого выясняют, жителю города Жовква грозит до 7 лет лишения свободы.
Сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в частном здании 50-летнего руководителя лесхоза в городе Жовкве Львовской области.
Как сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области, правоохранители изъяли ручные осколочные гранаты, противотанковый гранатомет, автоматы, пистолеты, револьверы, а также противопехотные мины, боеприпасы к гранатомету и большое количество боевых патронов разного калибра.
В пресс-службе областного управления Нацполиции уточнили, что оружие и боеприпасы были обнаружены по месту жительства злоумышленника, на чердаке его частного дома.
В ходе обыска на месте работали взрывотехники и эксперты-криминалисты полиции Львовщины. Все изъятое было направлено на экспертное исследование.
Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.
Злоумышленник задержан, за незаконное обращение с оружием ему грозит наказание – до 7 лет лишения свободы.
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