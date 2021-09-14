Гранаты, патроны и килограммы взрывчатки: на границе с Беларусью СБУ нашла большой тайник с оружием (фото)

Гранаты, патроны и килограммы взрывчатки: на границе с Беларусью СБУ нашла большой тайник с оружием (фото)

Сейчас правоохранители устанавливают, кому принадлежит оружие.

Служба безопасности Украины на границе с Беларусью обнаружила тайник с оружием. В нем находились гранаты, патроны и килограммы взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, опасный тайник правоохранители обнаружили в лесополосе рядом с поселком Бутово Ровенской области. Нашли его во время отработки пограничной полосы в рамках проведения учений.

В тайнике правоохранители нашли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатки, два магазина к автомату АК-74, а также 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

"Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз. Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия") УК Украины", — рассказали в СБУ.

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