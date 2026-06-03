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- Украина
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Гранаты в банках с повидлом: на Закарпатье разоблачили необычную схему сбыта боеприпасов
Гранаты с запалами пересылали через логистические компании, пряча их в банках с повидлом.
Правоохранители разоблачили канал незаконной поставки боеприпасов в Закарпатскую область. По данным следствия, поставками занимался 40-летний житель села Вонигово Тячевского района.
Об этом сообщило издание ГУНП в Закарпатской области.
Следствие установило, что фигурант переправлял гранаты из северо-восточных регионов Украины через логистические компании. Для маскировки он прятал гранаты с запалами в банках с повидлом, а деньги получал на счета посторонних лиц.
В рамках расследования правоохранители задокументировали несколько фактов такого сбыта. После этого удалось установить местонахождение подозреваемого и провести его задержание.
Задержанному следователи Тячевского районного отдела полиции под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с боевыми припасами и их сбыт. В случае доказательства вины мужчине грозит до семи лет заключения. К разоблачению схемы были привлечены оперативники Тячевского районного отдела полиции и сотрудники СБУ.
Напомним, под Киевом 25-летняя женщина ударила 48-летнего сожителя ножом в бедро во время ссоры — тот умер от потери крови.